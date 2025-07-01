財經青紅燈》美債現在沒什麼人

在投資市場，有句俗話是「人多的地方不要去」，形容當市場都追逐同一個標的時，往往是行情即將反轉時，也就是所謂的「羊群效應」（The Herd Effect）；相較於去年跨國債券型規模大增兆元，一堆投資人搶著擠到人多的地方，今年以來規模是「倒退嚕」，嚇跑了一票投資人，或許沒什麼人就是進場好時機。

根據投信投顧公會統計，去年國內股票型ETF從1.4兆倍增到2.7兆、跨國債券型（主要投資標的為美國公債或公司債）從2兆大增至3兆；今年起，股票型ETF持續從2.7兆增至5月底的2.9兆，但債券型ETF卻因美債殖利率飆升，且新台幣升值匯損，造成淨值大減，規模從3兆大減至2.6兆，一堆去年搶進的「債蛙」淌血，若是拉高槓桿「疊券」操作，更是虧到脫褲。

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另根據《彭博》彙編數據，今年在台灣掛牌的美債ETF相關產品，出現約33億美元（約新台幣950億元）的資金淨流出，是2020年來最大資金撤離潮，撤離規模也遠超過其他亞洲市場；再以指標的元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）來看，今年前5月規模合計大減逾新台幣1200億餘元，去年還是人聲雜沓、如今卻是鴉雀無聲。

目前市場對美元資產看法兩極，明顯是唱衰聲量遠大於看好。以前陣子小摩CEO戴蒙的「美債懸崖」論點為例，雖是警告美債將在政府債務不斷上升的重壓下崩潰，但目的卻是要求鬆綁美國銀行業的補充槓桿比率（SLR）及其他監管規定，讓銀行可更積極扮演造市者角色；美國財長貝森特雖吐槽戴蒙類似論調說過好幾次、沒有準過，但也允諾調整SLR規定。

美債有四大買主，分別為聯準會、美國商業銀行、外國投資者與美國居民，除外國投資者因當前地緣格局與對美債可持續性的擔憂，支持不如以往堅定，但美債若崩潰，將對其他買主造成不可承受的致命打擊，這也是橫衝直撞的川普2.0最大的軟肋；那您認為美債崩潰機率會有多高呢？（高嘉和）

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