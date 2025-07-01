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盤勢分析》憂匯損風險 台股失守年線

2025/07/01 05:30

台股昨終場大跌324.06點，收在最低22256.02點，再次失守年線。（資料照）台股昨終場大跌324.06點，收在最低22256.02點，再次失守年線。（資料照）

川普減稅方案在參議院過關，輝達股價與市值持續創新高，推升標普500指數創下歷史新高，美股四大指數持續走揚，台股卻籠罩在新台幣升值、外資期貨空單創新高、對等關稅談判等多重壓力之下，加權指數開低走低，昨盤面僅PCB、矽智財、AR眼鏡、生技等族群表現較佳，最後一盤更出現大筆賣單摜壓台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）三大權值股，使得加權指數終場大跌324.06點，收在最低22256.02點，再次失守年線，成交量約3657.65億元。

三大法人賣超台股45.3億元，外資賣超31.2億元，投信賣超7.4億元，自營商賣超6.7億元；外資期貨空單小減680口，累積外資期貨淨空單達5.2萬口。

台新投顧副總經理黃文清指出，上週以伊停火，加上新台幣升值，資金流入，指數再創波段新高，面臨獲利回吐賣壓，加上台股ETF換股，造成個股波動，此外，市場擔憂第二季匯損情況，尤其7月陸續召開法說跟公布財報，需要特別留意重量級科技股因匯率造成的影響，短線可聚焦括食品、觀光、航空等內需族群。

保德信市值動能50ETF經理人張芷菱表示，雖然昨台股小幅跌破年線，但整體而言盤面類股良性輪動，多頭信心回溫，預估台股持續震盪盤堅；惟須留意外資避險空單逾5.2萬口創下新高，加上匯率6月持續升值創下近3年新高，須注意7月之後公告6月營收及第二季財報的影響。（記者卓怡君）

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