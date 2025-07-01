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2024上市櫃員工薪資 信驊奪冠 聯發科第二

2025/07/01 05:30

在整體上市櫃公司中，聯發科員工平均薪資431萬元，僅次於股王信驊。（資料照）在整體上市櫃公司中，聯發科員工平均薪資431萬元，僅次於股王信驊。（資料照）

上市櫃 唯二破400萬元

〔記者歐宇祥／台北報導〕證交所、櫃買中心昨日公告2024年上市櫃公司「非擔任主管職務」的全時員工薪資資訊。整體上市櫃公司中，非主管職員工薪資最高的是股王信驊（5274）、平均達471.5萬元，相較同業高出2.6倍，其次為聯發科（2454）的431萬元，也是上市櫃中唯二破400萬元的公司。

根據統計，在整體上市櫃公司中，員工平均薪資達百萬元以上的共有551家，約占總體上市櫃公司的3成，且仍以硬體製造廠商為主，半導體廠商有111家；而在員工薪資前10高的上市櫃公司中，有8家是半導體廠。

前10高 8家是半導體廠

員工平均薪資最高的前10家公司中，除信驊、聯發科外，還有瑞昱（2379）、聯發科子公司達發（6526）、聯詠（3034）、瑞鼎（3592）、台積電（2330）、創意（3443）等6家半導體廠，唯二非半導體業者為遊戲廠鈊象（3293）與營建業的愛山林（2540）。

其中，護國神山台積電在前年、去年都名列第七高，且去年台積電員工平均薪資為339.1萬元，較前年調薪約19%，比上市半導體同業高了近7成。

不過，員工平均薪資未達50萬元的上市櫃公司也有32家，最低的是上市飼料廠商興泰（1235），員工平均薪資僅有35.6萬元，第二低的則是上櫃電器電纜廠風青（2061）僅37.7萬元，是唯二低於40萬的廠商，風青去年虧損，興泰則稱其本業虧損。

而從總體平均來看，上市公司員工的平均薪資為135.5萬元，上櫃公司的平均薪資則為92.9萬元，上市公司員工平均比上櫃公司多領46%；此外，去年總體上市公司員工的平均薪資年增約9.9%，上櫃公司則年增約6.3％，上櫃公司薪資成長幅度也較小。

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