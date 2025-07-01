書劍集─延後消費與提前出口之後

●歐陽書劍

美國對等關稅的三個月緩衝期限逼近，近日隨著消息面振盪的股、匯市波動加劇；經濟數據雖相對穩定，但也受關稅談判不確定衝擊，延後消費與提前出口正左右著台灣景氣的短期起伏。在紛亂期之後，競爭的還是調整的能力與速度。

國發會上週公布五月的景氣燈號，是一年來首度由相對熱絡轉為穩定的綠燈，景氣對策信號綜合判斷分數連續三個月下滑，由二月的三十七分，降至五月的三十一分，五月主要是受「部分傳統貨品需求疲弱，以及國人購車趨於觀望等影響」，因而使「批發零售及餐飲業營業額轉呈綠燈，減少二分」。

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購車觀望是因消費者期待國內汽車進口關稅在談判後下調，而做出延後消費的決定；相對地，對美國的進口商與消費者來說，擔心的是進口關稅在美國總統川普的主導下繼續竄高，因此反而提早拉貨、提早消費。

美國客戶提前拉貨，使國內廠商出口暫時未受關稅可能再升高衝擊；然而，卻未使國內所有產業同霑雨露。今年前五個月的外銷訂單中，資通信及電子產品占比已接近七成，金額再較二○二四年同期增加二成以上，但橡膠及化學品等，仍呈現負成長。

國內消費者的延後消費與廠商的提前出口，以不同方向影響國內經濟。重要產業的成長雖撐住目前的景氣，國發會公布的景氣同時指標也上升，可是領先指標已較上月減少○．八％，除了實質半導體設備進口值較上月提高外，外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點、股價指數、建築物開工樓地板面積、工業及服務業受僱員工淨進入率、實質貨幣總計數等均下滑，顯示當下的穩定恐無法持續，下半年的景氣可能遇到逆流。

下半年不樂觀的預估也顯示在五月底主計總處對經濟成長率的預測上，當時估計二○二五年經濟成長率雖仍達三．一○％，不過是上半年五．三五％，下半年則僅為一．○○％。

對下半年沒有信心的不止於台灣的官方、大眾或是企業。歐盟針對企業與消費者定期調查編製而成的經濟信心指數（Economic Sentiment Indicator），不僅在二○二二年七月就下滑至長期平均值一○○以下，且從未再翻揚，而因製造業廠商的信心在全球需求放緩、關稅不確定、能源成本變動等情況下顯著降低，上週公布的最新數據並已下滑至九十四的一年半來低點。

下半年的總體經濟難以樂觀，可是可以預期產業表現依然會有不同。從國家整體的戰略來看，在最不確定的環境下，產業之間競爭力的差異，最能顯示出強弱的區別，也是資源挹注、調整的最好時機。就個別企業來說，應付接下來的競爭，除了保持平常的作戰態勢，最不能缺少的是彈性的應變能力。

不管是延後或提前，代表的好像是終會回歸「正常」，該消費的消費、該出口的出口，將少做的補回、多做的減少；然而，整體經濟每年都會有變，沒有所謂的「正常」。

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