與美日名店合作 華航新菜單Q3躍雲端

華航特別攜手中部國際機場，在名古屋返台的商務艙端出知名炸豬排專賣店矢場とん的味噌炸豬排。（圖／中華航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華航機上餐飲不斷突破創新，第三季新菜單除全面更新外，特別在美國、日本與名店合作，自洛杉磯、安大略以及名古屋返台的旅客，都能品嘗到獨家高空美饌。華航表示，為讓旅客更清楚餐食品項，自台灣出發搭乘豪華商務艙、豪華經濟艙的旅客，可在網路預選主菜及獨享餐服務時，提前看到菜色樣式。

華航表示，與深耕北美華人市場五十餘年的知名品牌許氏花旗參合作，推出洛杉磯、安大略豪華商務艙返台的特色養身聯名餐點和甜點，包括人參雞湯麵片、含有花旗參枸杞的歐式麵包、花旗參芭樂梅子慕斯蛋糕。

請繼續往下閱讀...

此外，為慶祝名古屋開航四十週年及中部國際機場啟用二十週年，華航攜手中部國際機場，在名古屋返台的商務艙餐點，提供知名炸豬排專賣店矢場とん的味噌炸豬排。

華航日本線豪華商務艙／商務艙，則是與東京名店燈燈庵合作，第三季餐點選用日本A4黑毛和牛搭配特製味噌為主菜。經濟艙自台北（桃園）、松山、高雄出發，則有與必比登名店雙月聯名的松露醬燒牛肉飯、蔥鹽雞絲飯及剝皮辣椒炒雞丁飯等，三種餐點輪流推出，月月提供不同餐點。

華航指出，越洋航線餐點使用在地特色食材，或以當地特色餐點為主軸，且豪華商務艙、豪華經濟艙和經濟艙三艙等的中式料理，皆提供米其林三星餐廳頣宮的菜單。另外，今年推出的豪華商務艙提供網路獨享餐，第三季晚餐菜單新增「經典綜合麻辣燙」，有松阪豬、雞腿、炒泡麵和時蔬等，早餐選項增加楓糖鬆餅配法式煎餅、烤培根搭配堅果鮮蔬沙拉。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法