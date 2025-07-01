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綜所稅近44％免繳 15戶所得逾500萬免稅／財政部統計 不到1％富人繳了逾4成稅收

2025/07/01 05:30

根據2023年綜所稅申報資料，有356戶年所得200萬元以上免繳稅。 （記者鄭琪芳攝）根據2023年綜所稅申報資料，有356戶年所得200萬元以上免繳稅。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部初步統計，二○二三年綜所稅申報戶約六八八．三萬戶，其中四十三．八％不用繳稅，而所得淨額（所得總額減除免稅額及扣除額等）五百萬元以上約六．四萬戶、占○．九三％，合計應納稅額（加計股利所得分開計稅）二○七九億元、占四十三．三％，等於不到一％富人繳了逾四成綜所稅。

所得淨額逾千萬元約1.3萬戶

根據統計，二○二三年度綜所稅申報戶中，三○一．八萬戶適用零稅率、占四十三．八五％；扣除一五○七戶股利所得分開計稅，約有三○一．六萬戶免繳稅、占四十三．八二％。

其中，所得淨額一千萬元以上約一．三萬戶、占○．一八％，應納稅額一一九四億元、占二十四．八九％；所得淨額五百萬至一千萬元共五．一萬戶、占○．七五％，應納稅額八八五億元、占十八．四五％，合計所得淨額五百萬元以上申報戶僅占○．九三％，但繳了四十三．三四％綜所稅。

另，有三五六戶所得總額超過二百萬元免繳稅，其中有十五戶年所得逾五百萬元，包括二百至三百萬元二九三戶、三百至四百萬元三十三戶、四百至五百萬元十五戶、五百至七百萬元六戶、七百至一千萬元兩戶、一千萬元至二千萬元五戶、二千萬元以上也有兩戶。

高所得多利用捐贈、醫藥費節稅

官員說明，這些高所得者大多利用「捐贈」、「醫藥費」等扣除額節稅，因為捐贈政府機關可百分之百抵稅，醫藥費也沒有扣抵上限，導致所得淨額為零，不用繳稅。

官員強調，每年都有留意相關情形並定期查核，也持續檢討高所得不用繳稅的問題，以維護租稅公平。

此外，二○二三年度綜所稅總所得最低二十％平均二十一萬元、最高二十％平均二九三．八萬元，差距十三．九九倍；最低十％平均十．三萬元、最高十％平均四○三．四萬元，差距三十九．一七倍；最低五％平均四．三萬元、最高五％平均五四○．八萬元，差距一二五．七七倍，較二○二三年擴大。

財政部強調，綜所稅申報資料不含政府移轉支出、免稅所得及分離課稅所得等，不宜直接做為衡量所得差距的依據；國際間多以「吉尼係數」衡量，我國二○二三年每戶吉尼係數○．三三九、每人吉尼係數○．二七二，低於美、英、中、日、韓等國。

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