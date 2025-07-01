平均所得526.6萬 北市松山中華里登全國最富里 ／綜所稅申報總所得平均數 新竹市176.2萬6連霸

2023年度綜合所得前5名村里

〔記者鄭琪芳、劉詠韻／台北報導〕全國最富里寶座易主！根據二○二三年度綜所稅申報資料，台北市松山區中華里以綜合所得平均數五二六．六萬元居冠；蟬聯五年最富里的新竹市東區關新里以四六一．四萬元退居第二，但中位數三四七．九萬元最高，仍是全台最均富；台北市士林區永福里平均數三四六萬元、新竹縣竹北市東平里三四一．六萬元、新竹縣寶山鄉三峰村三三七．一萬元，分居三至五名。

台北市松山區中華里以綜合所得平均數五二六．六萬元榮登全國最富里。圖為台北市松山區行政中心。（資料照，記者叢昌瑾攝）

竹市關新里中位數347.9萬 全台最均富

根據統計，二○二三年綜所稅申報戶共六八八．三萬戶，受惠於「竹科效應」，總所得平均數以新竹市一七六．二萬元連續六年居冠，新竹縣一六○．三萬元居次、連續三年超車台北市，台北市一五○萬元排名第三；而台東縣平均八十三．六萬元、屏東縣八十四．五萬元、南投縣八十五萬元較低。若以綜合所得來看，同樣以新竹市一五二．四萬元、新竹縣一三五．三萬元、台北市一二八．七萬元排名前三。

請繼續往下閱讀...

按村里排名，以綜合所得平均數來看，前五名依序是台北市松山區中華里五二六．六萬元、新竹市東區關新里四六一．四萬元、台北市士林區永福里三四六萬元、新竹縣竹北市東平里三四一．六萬元、新竹縣寶山鄉三峰村三三七．一萬元。前五名平均所得均較上年增加，其中北市松山區中華里首度進榜即奪下冠軍寶座。

若以綜合所得中位數來看，最均富前五名依序是新竹市東區關新里三四七．九萬元、新竹市東區龍山里二五五．八萬元、新竹縣竹北市東平里二四三萬元、新竹市東區埔頂里二二二萬元、新竹縣竹北市隘口里二○七．四萬元。

值得注意的是，綜合所得平均數前五名中，北市松山區中華里、士林區永福里中位數僅九十八．四萬元、八十．三萬元，新竹縣寶山鄉三峰村僅六十六．四萬元，所得差距較大，應是部分富豪拉高平均數。

中華里環境優越 吸引高所得設籍

北市松山區中華里位於敦化北路、南京東路交會處，里內有田徑場、小巨蛋等，里長游吉興指出，雖然台塑敦北總部、長庚醫院自二○二三年遷走，但因鄰近民生國小、介壽國中，還有捷運松山新店線，生活與交通條件優越，吸引高所得者設籍，房價每坪約一五○至二○○萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法