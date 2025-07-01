台積健康小組 跨國照顧外派員工

台積電「海外派任員工健康管理小組」今年服務範圍延伸至美國及德國廠區，為更多外派員工及眷屬的健康管理把關。（彭博資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電因應全球布局，海外派駐、差旅、受訓員工人數已逾兩千人；為滿足員工多元化健康需求，公司成立「海外派任員工健康管理小組」，全天候支援外派同仁及眷屬諮詢、就醫與後續關懷，繼協助派駐日本廠區員工後，今年服務範圍延伸至美國及德國廠區，為更多外派員工及眷屬的健康管理把關。

台積電表示，「海外派任員工健康管理小組」聚焦「醫療資源協助、健檢追蹤管理、職業傷病預防」三大面向，結合海內外各廠區健康中心、公司團體保險、合作醫院及國際醫療援助機構打造全球健康網絡，並於海外廠區舉辦說明會，協助員工瞭解並善用公司提供的多元健康照護。

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台積電指出，在醫療資源協助方面，鑑於各地營運據點文化背景、醫療習慣與就醫便利性不同，健康管理小組攜手國際醫療援助機構，推出二十四小時專屬中文服務專線，提供中文醫療諮詢、醫院及醫師推薦、掛號／就診／醫病溝通等解決方案，建立完善的跨國健康支持體系。

台積電舉例，有位員工外派期間因車禍受傷，擔心語言溝通問題而未即時就醫，導致疼痛持續未能緩解，後來該員工提出需求，由健康管理小組、當地廠區健康中心及國際醫療協助機構共同支援，協助就醫，經三次看診後，已順利康復。

此外，針對健檢追蹤管理與職業傷病預防，也都會針對當地法規提供諮詢與服務，並視員工需求依台灣相關法令協助安排，確保同仁權益。

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