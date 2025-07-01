央行下重手 台幣單日貶7.22角

中央銀行週一尾盤大舉進場干預匯市，疑為減緩壽險業與出口商帳面壓力，新台幣兌美元重貶7.22角，收29.902元。（美編組合成）

紓解壽險、出口商壓力 Q2仍勁揚10.97％ 升幅單季最大

〔記者陳梅英／台北報導〕就在市場關注台美對等關稅進展之際，中央銀行週一尾盤大舉進場干預匯市，疑為減緩壽險業與出口商帳面壓力，新台幣兌美元重貶七．二二角，收二十九．九○二元，不僅為當日最低點，更創下二十四年來單日最大貶幅，成交量爆出二十四．八三五億美元大量。

上半年升9.62％ 亞幣最強

央行連續兩日強勢進場，使六月新台幣僅小升二．七分、升幅○．○九％，與五月幾乎持平，月線勉強收紅、為連三紅。儘管如此，新台幣第二季仍勁升三．二八元、升幅十．九七％，創歷年單季最大；上半年累計升值二．八七九元、升幅九．六二％，為一九八七年以來同期新高，亦為亞幣最強。

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台股昨日同步重挫，終場大跌三二四．○六點、收在二萬二二五六．○二點，三大法人同步賣超，合計賣超四十五．三四億元，其中外資賣超三十一．二二億元。

行政院週日發布新聞指出，台美第二輪關稅磋商取得「建設性進展」，外電更點名台灣等四國接近完成協議，消息牽動市場神經，也使週一台北股匯市明顯震盪。

自四月以來，台幣強勢升值造成出口商與壽險業壓力。央行上週五尾盤已進場干預、沒收逾二角升幅，週一進一步壓盤，單日震幅逼近九角。

匯銀人士指出，週一外資雖轉賣超，但規模不大，央行下此重手，不排除是國內產業要求干預呼聲高漲；另外，台美關稅談判應大致底定，央行不需有所顧忌。

下半年新台幣走勢仍將取決國際金融情勢與美國利率政策，後續市場關注重點包括各國對等關稅的最終稅率如何，以及本週美國將公布六月非農就業數據，若勞動市場明顯降溫，可能促使聯準會提前啟動降息，皆可能牽動全球資金與匯率動能。

根據央行統計，昨日美元指數僅小幅下滑○．○三％，除台幣重挫二．四一％外，主要亞幣全面走升，包括韓元升值○．四四％、日圓升○．二四％、新加坡幣與人民幣均小升○．○五％。

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