美關稅談判倒數 台列可望達陣名單

距離美國總統川普設定的對等關稅90天寬限期僅剩不到10天，「彭博」報導，美國即將與包括台灣在內的一些國家達成協定。（法新社資料照）

彭博點名台灣、印尼、越南、南韓有機會 印度也可能達成協議

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普設定的對等關稅九十天寬限期進入倒數，各國代表團紛紛前往華盛頓，希望能在截止日前達成協議。彭博報導，美國即將與包括台灣、印尼在內的一些國家達成協議。不過，有專家指出，美國與多國達成的可能只是「框架」，僅涉及有限的主題，許多細節將留待日後討論。

專家︰僅達成框架 細節留待日後討論

知情人士透露，在七月九日截止日前最後幾天，各國代表團紛紛前往華盛頓，台灣、印尼、越南和南韓被點名有可能與美達成協議。川普本人則多次暗示，可能與印度達成協議，雙方談判代表上週在華盛頓會面，試圖打破關鍵議題的僵局。美國和歐盟也對達成協議表達越來越樂觀的態度。

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不過，路透報導，南韓高級貿易官員週一表示，南韓將尋求展延九十天寬限期，因為與美國的談判可能會持續到寬限期之後。

南韓新政府上週與美國舉行首次高層貿易會談，並舉行第三輪工作級別技術會談。上述官員表示，上週的會談中，美國主要提出與南韓非關稅壁壘有關的問題，因為根據美韓自由貿易協定，南韓對美國進口產品幾乎都已零關稅，其他有關匯率和國防費用問題，則正透過其他管道討論。

加取消數位服務稅 恢復與美貿易談判

加拿大財政部週日表示，已取消對亞馬遜、Google和Meta等美國科技公司徵收三％數位服務稅的措施，以恢復與美國的貿易談判，希望在七月廿一日前達成協議。

此外，美國政治新聞網站「政客」（Politico）報導，川普雖然多次暗示，第一批與美國啟動談判的印度有望成為第二個與美國達成協議的國家，但因白宮要求印度採取各種措施來降低貿易壁壘，加上川普試圖將貿易談判與該地區棘手的地緣政治問題連結起來，這加大印度總理莫迪政府向國內民眾推銷貿易協議的難度。

川普也對日本未進口美國汽車發難，揚言要對日本汽車維持廿五％關稅，因汽車產業是日本經濟命脈，要日本首相石破茂退讓的可能性很低，所以美日達成協議的時程勢將往後延。

就算美國與貿易夥伴達成協議，杜克大學法學院教授邁耶（Tim Mayer）表示，預計白宮會宣布一些框架，並將這些框架稱作貿易協定，但這不符合任何人對這個詞句的通常理解。

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