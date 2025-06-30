禁止營運 加拿大封殺海康威視

加拿大政府基於國家安全考量，已命令中國監視器大廠海康威視（Hikvision）停止在加拿大營運。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕加拿大工業部長趙美蘭日前表示，基於國家安全考量，加拿大政府已命令中國監視器大廠海康威視（Hikvision）停止在加拿大營運。對此，中國駐加拿大大使館表示，堅決反對濫用國家力量歧視打壓中企的錯誤做法，將採取必要措施維護中企的正當合法權益。

海康威視過去五年半以來，因為在中國新疆地區的業務和設備使用問題，已被美國實施多項制裁與限制措施；人權團體的紀錄顯示，海康威視在新疆地區涉嫌協助北京當局侵害維吾爾族與其他穆斯林少數民族的人權。

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趙美蘭在Ｘ平台發文指出，「政府已認定海康威視加拿大分公司持續在加拿大營運，將危及加拿大的國家安全」，政府是在多重檢視國安和情報部門所提供的資訊後，做出這項決定；但她並未具體說明海康威視如何傷害加拿大國家安全。

趙美蘭指出，加拿大也禁止政府部門和機構購買海康威視的產品，並將檢視現有資產，以確保未來不再使用海康威視的舊產品；這項命令並不適用於海康威視在加拿大境外的關聯企業，但強烈建議加拿大民眾注意這項決定，並做出相應的判斷。

海康威視發言人表示：「我們強烈反對這個決定，並對此深感擔憂，因為我們認為它缺乏事實依據、程序公正性和透明度。」

海康威視自稱是全球最大的視訊監控設備製造商，該公司去年表示，已交代五家子公司退出新疆的合約，這些子公司於二○二三年被列入美國貿易黑名單。

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