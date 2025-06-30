晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

第二輪實體磋商 政院：台美對等關稅取得建設性進展

2025/06/30 05:30

行政院經貿談判辦公室日前在美國華府，就對等關稅議題與美方進行第二輪實體磋商。（資料照）行政院經貿談判辦公室日前在美國華府，就對等關稅議題與美方進行第二輪實體磋商。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院經貿談判辦公室日前在美國華府，就對等關稅議題與美方進行第二輪實體磋商。行政院副院長鄭麗君說，雙方皆認為談判至今取得建設性進展，期盼談判將能取得互利共贏的結果；另據了解，台美關稅談判尚未結束，雙方將持續積極就對等關稅等經貿議題溝通。

雙方期盼取得互利共贏結果

行政院昨表示，繼五月一日台美完成對等關稅等經貿議題首輪實體磋商後，鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮於美東時間六月廿五日再次率領政府團隊，於華府與美方進行兩天的第二輪實體磋商，期間並和美國貿易代表傑米森．葛里爾（Jamieson Greer）、美國商務部長霍華德．盧特尼克（Howard Lutnick）進行整體溝通。

政院人士表示，自五月到本次實體磋商之間，台美雙方曾就多項議題進行五次視訊會議、深入溝通，並以文件往來等方式交換意見，持續推進談判。

多項經貿議題逐步凝聚共識

行政院強調，對於本次磋商，台美均肯定當前談判持續正面發展，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性等多項經貿議題，逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，優化經貿體系，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。

行政院台美經貿工作小組召集人鄭麗君表示，雙方皆認為談判至今取得建設性進展。台美是彼此重要的經貿及科技戰略夥伴，兩國產業具深厚供應鏈合作關係，期盼談判將能取得互利共贏的結果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財