第二輪實體磋商 政院：台美對等關稅取得建設性進展

行政院經貿談判辦公室日前在美國華府，就對等關稅議題與美方進行第二輪實體磋商。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院經貿談判辦公室日前在美國華府，就對等關稅議題與美方進行第二輪實體磋商。行政院副院長鄭麗君說，雙方皆認為談判至今取得建設性進展，期盼談判將能取得互利共贏的結果；另據了解，台美關稅談判尚未結束，雙方將持續積極就對等關稅等經貿議題溝通。

雙方期盼取得互利共贏結果

行政院昨表示，繼五月一日台美完成對等關稅等經貿議題首輪實體磋商後，鄭麗君、經貿辦總談判代表楊珍妮於美東時間六月廿五日再次率領政府團隊，於華府與美方進行兩天的第二輪實體磋商，期間並和美國貿易代表傑米森．葛里爾（Jamieson Greer）、美國商務部長霍華德．盧特尼克（Howard Lutnick）進行整體溝通。

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政院人士表示，自五月到本次實體磋商之間，台美雙方曾就多項議題進行五次視訊會議、深入溝通，並以文件往來等方式交換意見，持續推進談判。

多項經貿議題逐步凝聚共識

行政院強調，對於本次磋商，台美均肯定當前談判持續正面發展，雙方針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性等多項經貿議題，逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，優化經貿體系，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。

行政院台美經貿工作小組召集人鄭麗君表示，雙方皆認為談判至今取得建設性進展。台美是彼此重要的經貿及科技戰略夥伴，兩國產業具深厚供應鏈合作關係，期盼談判將能取得互利共贏的結果。

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