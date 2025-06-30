匯損重擊 金融3業前5月獲利創同期最差／壽險業虧損617億 光5月就慘虧1066億

新台幣匯率今年5月暴力升值，造成壽險業鉅額虧損。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金融業獲利急凍！根據統計，受台幣暴力升值衝擊，今年前五月金融三業稅前盈餘僅二三二七．三五億元，年減二五一一．三九億元或五十一．九％，創史上同期最差獲利表現；其中，壽險業虧損最嚴重，光是五月就大虧一○六六億元。

金融三業包括銀行業、保險業及證券期貨投信業，而銀行業又可分為六個產業，包括本國銀行、外商銀行、中國銀行、信合社、票金公司及儲匯（郵局）。

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本國銀行大賺2384億撐大樑

根據金管會統計，銀行業今年前五月獲利二四八一．三億元，較去年同期減少六十六．九億元、減幅二．七％。其中，本國銀行獲利突出，前五月賺了二三八四．九億元，年增七十八．四億元；換言之，前五月金融三業獲利幾乎是本國銀行獨挑大樑。

保險業虧損495億 年減2260億元

保險業方面，由於新台幣暴力升值，造成壽險業鉅額虧損，根據統計，今年五月底新台幣兌美元匯率相對於去年底升值九．五三％，顯示這波升值是又急又強，導致保險業虧損。根據統計，今年前五月保險業虧損四九五億元、年減二二六○億元或一二八％。

其中，壽險業今年前四月帳上還有獲利四四九億元，前五月變成虧損六一七億元，光是五月就大虧一○六六億元，這也是金管會有紀錄以來「最嚴重虧損」。

證券、期貨及投信淨利也減少

另，證券、期貨及投信業方面，由於今年匯損壓力未歇、股債波動加劇，影響獲利表現，根據統計，前五月稅前淨利合計四○八．三五億元，較去年同期減少一八四．四九億元、減幅為三十一．一二％。

金管會也公布近五年證券、期貨及投信三業同期獲利狀況，二○二一至二○二五年前五月同期稅前淨利合計，分別為五九四．六八億、二七○．九九億、三六五．三四億、五九二．八四億及四○八．三五億元。

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