〈財經週報-財經焦點〉台企銀力挺中小企業 連6年奪亞洲企業社會責任獎

台灣企銀董事長李嘉祥率團隊扶持中小企業永續經營，榮獲亞洲企業社會責任獎。（台灣企銀提供）

記者高嘉和／台北報導

台灣企銀致力扶持中小企業永續經營，在亞洲企業商會（Enterprise Asia）一年一度舉辦的「2025年亞洲企業社會責任獎（AREA）」，以「共築希望，為中小企業開啟永續經營之路」主題榮獲「社會公益發展獎」獎項；這也是台灣企銀連續6年蟬聯該獎項，展現其在永續發展及企業社會責任的實踐受到國際肯定。

台灣企銀為落實中小企業專業銀行的社會責任，推動多項永續金融商品及服務，秉持融資及輔導的精神，長期扶植中小企業成長茁壯，普惠金融方面，尤其聚焦於小微及新創事業，積極推動多元族群創業貸款。例如「微型創業鳳凰貸款」、「青年創業及啟動金貸款」、「連鎖加盟企業貸款」等，同時配合各地縣市政府開辦相關創業貸款，解決資源分配不均的問題。

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台灣企銀亦重視對受災企業的扶助措施，提供「紓困貸款」、「疫後振興貸款」、「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」等融資協助，及時減緩企業財務壓力，陪伴中小企業度過難關。

為了接軌國際永續趨勢、以實際行動落實2050淨零排放目標，台灣企銀積極推動綠色轉型及數位創新，建置中小企業淨零減碳輔導平台，提供「綠色融資」、「減碳管道」、「盤查工具」及「淨零知識」等多元資源，並提供「預約專人諮詢企業融資」線上服務及「微企享e貸」線上申貸平台，落實金融服務不中斷。

台灣企銀已將「永續理念」深植公司治理文化中，以「普惠金融」、「災害救助」、「綠色轉型」及「數位創新」等四大面向，實現「永續共榮」，成為中小企業永續經營發展的重要領航者。

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