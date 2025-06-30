〈財經週報-投資觀點〉盤勢動盪下的權證投資策略

美國總統川普帶著輝達執行長黃仁勳等多位美企大咖到訪中東，黃仁勳獲沙國Datavolt公司下單1.8萬片H300 AI晶片。（法新社）

■彭志弘

全球股市近兩月經歷極大動盪，美國總統川普於4月2日解放日宣布「對等關稅」遠超乎市場預期，台股連假後重挫3日，4月7至9日大跌3,907點共19.51%。隨後國安基金啟動，各國與美國陸續展開談判，對等關稅暫緩90天實施拉貨急單湧現，5月美、中雙方經貿代表在瑞士日內瓦達成「暫時大幅降低雙邊關稅水準」的共識，6月雙方元首通話後在倫敦展開第二階段會談，對等關稅所造成衝擊已漸趨緩。

產業面︰美國總統川普帶領輝達（NVIDIA）、AMD及OPEN AI中東之行獲得AI基建大單，輝達上季財報公佈營收，每股盈餘、毛利率均優於預期，Blackwell架構伺服器延遲出貨技術問題解決，CSP科技巨頭的AI支出依然強勁，微軟、亞馬遜、Google和Meta等4家大廠AI基礎設施支出總額3,450億美元，較去年成長41%，帶動台股AI供應鏈上漲，加權指數6月中旬來到22,470點，較4月低點上漲29%，而正當市場沉浸在AI引領行情回升氛圍時，地緣政治衝突再起，以色列向伊朗發動襲擊，美國也軍事介入轟炸伊朗核設施，又為市場投下未知的變數。

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權證投資人避免情緒化交易 等待區間下緣買入、上緣賣出

儘管波段行情漲、跌達數千點，但權證投資人要在消息面驅動的盤勢下獲利非常不容易，除了行情隨政經消息大幅跳空，產業間也有迥然不同表現，在新台幣升值、關稅不確定及消費力道趨緩壓力下，雖行情回升，許多公司股價表現弱勢，此時權證操作要更加謹慎和靈活，做好風險管理與資金控管，嚴格控制倉位保護資本，避免情緒化交易，被過度悲觀/樂觀的言論影響而非理性追漲殺跌，此時不妨耐心等待把握區間下緣買入、上緣賣出原則，聚焦中、長期發展明確的產業，基本面無虞的公司拉回時是逢低布局好時機，不要受盤面影響追逐太多標的。權證可以篩選存續時間較長權證，時間價值遞減速度較慢，有利等待股價回歸基本面，此外也要以掛單充足流動性佳的權證為主，不要只選擇隱含波動率低，但買賣價差拉開的權證，才能保持交易靈活度。

在消息面主導行情劇烈震盪下，權證投資務必謹守嚴格的風險控管，保持穩定的心態，才能把握潛在獲利機會。

（作者為兆豐證券金融商品業務本部資深協理）

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