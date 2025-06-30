〈財經週報-投資觀點〉下半年市場展望！關稅推升通貨膨脹預期 聯準會貨幣政策空間有多少？

資料來源 : Fed。

■呂正傑

資料來源 : 金十數據。

第三季或許就會見到美國通貨膨脹明顯出現反彈，關稅的成本最終還是會由消費者承擔。

2025年上半年，台股在多重國際變數交錯下呈現「先蹲後跳」的格局，第一季指數約在21,500~23,000點震盪，但一進入4月份受到川普提出關稅政策影響，台股一度急挫，單日跌幅最高曾達9.7%。不過，在投信買盤以及官方施行台股限空令護盤等效應下，市場資金與信心逐漸回流，加權指數在6月中旬回升至22,000點以上。

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除此之外，支撐台股反彈的關鍵之一，就是川普關稅政策轉向，甚至形成一個投資術語TACO（Trump Always Chickens Out），意味「川普總是臨陣退縮」，因為川普頻繁對外宣布各國高額關稅，帶動市場恐慌情緒後卻又自己迅速撤回。

同時，市場也認定極端高額的關稅，例如〉50%，往往不可能真正落地，畢竟50%與150%完全沒有差別，不會有企業能夠承擔，就只是策略談判手段，所以川普出招股市跌、恐慌短暫川普退縮、反彈快速股市回升。

美今年預估降息2次 官員分歧擴大

展望下半年市場走向，整體將面臨兩個重要變數，首先是美國聯準會（Fed）是否進一步釋出降息訊號，根據最近6月份的會議聲明，已經連續4次維持利率區間4.25%-4.50%，今年預估降息2次，但預計今年不降息的官員增加3人至總人數7人，顯見降息之路充滿分歧。

其次現在的低通膨水位（5月CPI年增2.4％）只是尚未反映關稅的影響，近期地緣緊張衝突又導致國際油價攀升，也就是說等到對等關稅的暫緩期限結束之後，企業就將面臨關稅與油價雙重壓力，關稅終將轉嫁至消費者身上，引發價格上揚壓力。

綜合來看，台股仍將受國際關稅變動與通膨數據波動影響。雖然美國聯準會內部對降息時點分歧加大，鮑爾最新談話強調政策高度彈性與數據依賴，表示不排除提前降息，但仍需觀察關稅與通膨實際影響。通膨壓力未如預期強勁或勞動市場轉弱，聯準會有可能提前降息，否則仍將保持審慎，投資人應聚焦於後續數據，避免單一訊息誤導。

（作者為為永豐金證券投資顧問部主管協理）

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