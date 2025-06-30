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〈財經週報-投資趨勢〉醫療生化產業物美價廉 後市反彈行情可期

2025/06/30 05:30

醫療類股表現相對落後，但是每當醫療產業本益比出現極端折價後，經常伴隨強勁反彈。，而且FDA的新藥核准速度也在加速中。（路透）醫療類股表現相對落後，但是每當醫療產業本益比出現極端折價後，經常伴隨強勁反彈。，而且FDA的新藥核准速度也在加速中。（路透）

■江宜虔

在政策因素干擾之下，這波醫療類股表現相對落後，目前預估本益比僅16倍，處於30年估值區間的第3百分位低點，但回顧歷史走勢，每當醫療產業本益比出現極端折價後，經常伴隨強勁反彈。此外，醫療產業的防禦特性在2007年至2009年金融海嘯期間也獲得了驗證，獲利率與現金流均維持穩健。

醫療類股逆風 可擇優布局

而近期干擾醫療生化產業的美國新藥價政策，在執行面仍具挑戰。根據統計，全球主要藥廠在美國營收組成，主要包括商業保險通路、美國聯邦醫療保險計畫（Medicare），以及美國聯邦醫療補助計畫（Medicaid），由於美國市場佔製藥及大型生技公司獲利三分之二，一旦美國降價將影響公司獲利，然對美國整體支出下降卻幫助有限。

目前美國最惠國藥價政策（MFN）仍在研議中，但初步評估執行面面臨諸多困難，許多已開發國家藥價透明度不高，使藥價制定難以執行。雖然MFN旨在主張將美國處方藥價格與其他已開發國家的藥價掛鉤，旨在終結「搭便車」現象，回應國內對高醫療支出的政治壓力，然而該政策在法律依據、執行機制與國際協調層面均面臨重大挑戰。

更根本的矛盾在於，壓低藥價雖有助提升可負擔性，卻同時可能大幅削弱企業的研發誘因，衝擊整體產業的長期創新動能，立法者可能須納入長期考量。

但即使有外在因素干擾，醫療生化產業的成長性仍相當被看好。根據FactSet統計，2025年S&P500醫療產業獲利預估成長率為14.5%，在主要產業中僅次於科技產業及通訊服務產業，也高於整體S&P500指數的9.1%；2025年預估營收年成長率7.5%，僅次於科技產業的11.9%，也高於整體S&P500指數的4.9%。

新藥核准速度 FDA加速中

另外，FDA的新藥核准速度也在加速中，有利於整體產業表現。根據統計，2015年至2024年FDA平均核准新藥件數上升至47件，高於1993年至2024年的平均核准件數34件，反映出FDA核准速度及效率有明顯提升；而面對中國強化扶植生技產業，以及中國逐漸強大的競爭力，美國國會議員提案增加150億美元生技產業研發預算，反映出美國持續強力維持醫療產業研發創新的競爭力。

併購件數增加 增進醫療產業營運效率

除了產業本身的動能，整體併購案持續，也有利醫療產業整合，進而提升效率，特別是近期醫療產業股價出現較大跌幅，促使5、6月併購件數增加，顯示擁有充裕現金的大型公司併購意願明顯提升，加上川普就任後反壟斷政策環境可望趨於寬鬆，有利併購活動件數提升，企業整併也有利增進醫療產業營運效率．根據統計，今年來截至6月初共有18案併購案。

聚焦藥品已進入商業化生物公司

看好醫療產業長期報酬表現佳，且波動率偏底，美國S&P500自有產業分類以來34年，醫療產業年化報酬率為11.16%，僅次於科技產業的13.47%，也優於整體S&P500指數的10.47%，眼見目前包括製藥業、生技類股評價面來到極具吸引力的位置，建議不妨聚焦藥品或商品已進入商業化階段的生物科技公司，以及基本面自谷底緩步回升的生命科技工具產業，而大型製藥類股可擇優布局以糖尿病、肥胖症及阿茲海默症藥品研發之領導公司。（作者為PGIM保德信全球醫療生化基金經理人）

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