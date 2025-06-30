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〈財經週報-台股盤勢解析〉台股強彈過後進入盤整 等待關稅與戰爭等衝擊趨緩

2025/06/30 05:30

資料來源︰臺灣證券交易所 整理︰聯邦投信 資料日期：2025年6月25日資料來源︰臺灣證券交易所 整理︰聯邦投信 資料日期：2025年6月25日

■林建良

今年第二季全球金融市場經歷暴跌暴漲洗禮，美國總統川普對各國實施的對等關稅造成市場劇烈波動，風險性資產全面遭到血洗，台股在融資和法人斷頭停損賣壓下，累積跌幅最大達18%左右。之後隨著美國延緩關稅實施時間與公布產業豁免清單等措施下，逐步收復跌幅，尤其5月美國與中國達成初期關稅協議後，金融市場一路上揚，甚至漲到4月起跌區以上，呈現大漲格局。在短期反彈幅度大、面臨長期均線壓力下美國聯準會（Fed）最快時間降息落在9月，加上以色列、美國與伊朗互相攻擊，地緣戰爭風險升溫，金融市場進入盤整格局。所幸以伊達成短暫停火協議，Fed部分官員發表鴿派言論，使台股重新站回所有均線之上。目前等待7月關稅、Fed降息等政策明朗化。

美第二季經濟仍成長 6月PMI優於市場預期

從總經面來看，美國經濟在第二季末依然呈現成長態勢，標普全球（S&P Global）公布的6月美國製造業採購經理人指數（PMI）初值持平於52.0，為2023年2月以來最高，優於市場預期的51.0。顯示儘管出口需求下滑，但美國國內需求轉強，促使企業提高產能配置，加上積極要求企業回流以落實美國製造，製造業持續擴張，並因庫存建立與內需復甦而增加人力聘僱，工廠就業成長創下一年來新高。由於擴產與庫存回補主要受通膨預期與關稅影響，尤其原物料與成品價格也因關稅而漲價，加上地緣政治風險升溫，恐需觀察後續在未來幾個月成長動能能否持續。

Fed官員釋出鴿派訊號 不排除提前7月降息

從關稅與Fed貨幣政策來看，呈現多空分歧。美國關稅政策，除了與英國簽署協議，與中國達成短暫協議外，與各國的談判進度、特定產業如半導體的關稅等，至今尚未有明確的進展。雖然美國表示將單方面設定貿易條款，也未見成果，因此對等關稅90天豁免期限，7月8日大限將至，不排除延後豁免期限，但關稅不確定風險仍將與日俱增，金融市場的投資風險逐步增加。FOMC聯儲會於6月19日會議考量通膨仍然略高及關稅政策的不確定性，下調今年經濟成長展望至1.4%，同時調高失業率至4.5%和通膨率預測至3.1%，基準利率維持在4.25%-4.50%不變，連續第4次會議按兵不動。儘管預期未來通膨上升、經濟成長放緩，對於經濟波動以及白宮貿易政策不確定性的擔憂減弱，Fed Watch顯示最快於9月16日-17日降息，2025年將降息兩次。然而近期Fed更多官員如副主席鮑曼、理事沃勒、理事古斯比等釋出鴿派訊號，不排除Fed提前於7月就降息，將有利於擴大金融市場上漲空間。

關稅、地緣風險若趨緩 台股低點將落在上半年

從評價面來看，2024年下半年受惠AI等產業蓬勃發展，帶動企業獲利成長，同時加權指數則呈現漲多盤整格局，使本益比由高點24倍左右下滑。加上美國關稅等衝擊，使本益比最低落在約16.7倍。隨著關稅不確定性降低，台股上漲也使本益比回升到17.1倍左右，相較於過去2年平均約20倍仍有調升空間。若關稅、Fed貨幣政策與地緣政治風險等問題趨緩，未導致下半年台股企業獲利明顯衰退和修正，今年台股的低點將落在上半年。（作者為聯邦投信股票投資部基金經理人）

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