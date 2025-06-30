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〈財經週報-熱門族群〉AI電力革命引爆 新盛力最強

2025/06/30 05:30

BBU供應鏈股價狂飆，新盛力週漲25.6%，最強。 （取自新盛力網站）BBU供應鏈股價狂飆，新盛力週漲25.6%，最強。 （取自新盛力網站）

記者歐宇祥／專題報導

輝達（NVIDIA）的AI晶片功率持續提升，伺服器電力備援系統需求持續受關注，上週BBU（電池備援電力模組）供應鏈股價狂飆，尤以新盛力（4931）股價週漲25.6%最強，大廠順達（3211）也週漲25.2%、興能高（6558）也週漲23.3%。至於電池模組股王AES-KY（6781）則週漲14.6%。

時序進入下半年，輝達的GB系列伺服器陸續拉貨，帶動供應鏈營運。研調機構指出，在AI等應用成長下，CSP（雲端服務供應商）持續建立資料中心，同步帶動BBU採用率，推升儲能系統電池模組需求；此外，在美國關稅政策下，中國電池廠業務遭壓縮，也成為台系供應鏈商機。

新盛力旗下有不斷電電池備援系統、電動手工具機、輕型電動載具3大產品線，該公司看好未來數年電池備援系統將有明確成長，電動手工具機、輕型電動載具需求也維持穩健，帶動營運提升；唯今年總經不確定因素增加，為營運帶來挑戰，將追求三大領域營收比重均衡。

非IT加持 順達獲利看增

順達的BBU、儲能等非IT事業近年加速成長、營收比重持續成長。董事長鍾聰明指出，資料中心備援電池模組等業務持續加速，今年著重強化非IT產品，同步提升毛利率。法人也認為，在BBU產品營收比重提升下，將帶動順達獲利成長。

AES受惠BBU需求帶動營運持續成長，前5月累計營收達60.7億元、年增達61%。該公司指出，因5G、雲端需求快速提升，帶動中大型工業儲能電池需求，將是未來重要成長引擎，並仍將以拓展新客戶、擴增市占率為目標，致力提升長線獲利及維持成長動能。

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