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〈財經週報-熱門族群〉IC設計搶攻AI商機 營運走俏

2025/06/30 05:30

在AI、HPC等趨勢帶領下，台灣IC設計廠今年營運可望持續走揚。（法新社）在AI、HPC等趨勢帶領下，台灣IC設計廠今年營運可望持續走揚。（法新社）

記者卓怡君／專題報導

隨著以伊戰事暫告落幕，美國聯準會（Fed）態度轉鴿，台股近期大漲重回年線之上。IC設計族群重新獲得資金青睞，在AI（人工智慧）、HPC（高速運算）等趨勢帶領下，台灣IC設計廠今年營運有望持續走揚，ASIC（特殊應用晶片）、矽智財（IP）、汽車電子等相關應用將是成長焦點。

外資近期看好創意（3443）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）後市。其中創意今年前5月營收107.09億元，年增近10%，創意受惠加密貨幣、AI等專案，今年營收重返成長軌道，全年營收年增13%-17%（mid-teens），但因委託設計（NRE）認列案件毛利率較低，今年毛利率與營益率可能較去年略為下滑，法人看好創意年底北美多家CSP（雲端服務公司）專案發酵，明年營運可望再優於今年。

世芯明年因北美大客戶3奈米AI晶片新單加入，營運將迎來強勁成長，世芯表示，北美大客戶3奈米AI晶片專案進度順利，明年進入量產，訂單量比上一代7奈米更多，價格也更高，至於2奈米專案也已啟動，樂觀看待未來營運表現。

IC設計廠神盾（6462）隨著小金雞安國（8054）、乾瞻科技等子公司營運向上發展，神盾董事長羅森洲對長期發展抱持樂觀態度，未來將聚焦兩大方向，分別是核心IC設計業務持續進行技術深化，並著重在感測器產品與UCIe介面連接等，確保核心競爭力穩定成長，再來則是積極孵化具潛力的子公司，未來小金雞將根據業務性質與發展狀況決定是否分拆，實現雙軌發展的長期策略。

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