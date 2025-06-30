〈財經週報-本週熱點〉外匯存底有望連2升 挑戰6000億美元新高

我6月底外匯存底餘額有望連2升，並將挑戰6,000億美元大關。（法新社）

記者陳梅英／專題報導

新台幣匯價經5月「暴力升值」後，6月再度展現強勁升值力道，預期在美元指數頻頻破底、央行買匯阻升以及外匯存底投資運用收益挹注下，中央銀行本週公布6月底外匯存底餘額有望連2升，並將挑戰6,000億美元大關。

根據央行資料，5月我國外匯存底暴增101.1億美元，創下2021年1月以來單月最大增額，餘額5,959.48億美元，也刷新歷史紀錄。

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央行表示，5月逢外匯存底孳息「大月」，金額較平常高出10幾億美元，加上當月台幣強升，央行為維持市場秩序進場調節，是5月外匯存底大幅增加主因。

雖然5月下旬後市場供需轉趨平衡，但6月地緣政治事件頻仍，歷經中東衝突與停火，加上市場對聯準會降息預期升溫，美元指數大跳水，若月底美元未有大幅反彈，外匯存底中外幣計價資產轉換成美元將增加，加上央行6月仍進場買匯阻升，預料6月底外匯存底將有機會挑戰6,000億美元大關。

6月PMI仍持擴張趨勢？ 有待觀察

此外，中經院本週則將發布6月製造業採購經理人指數（PMI），能否維持擴張趨勢，有待觀察。

中經院資料顯示，4月因觀望美國對等關稅，PMI一度由擴張轉為緊縮，不過5月PMI指數回升至51.0，再度跨越50%榮枯線。

5項組成指標中，經季調之新增訂單與人力僱用持續緊縮，生產轉為擴張，供應商交貨時間上升，存貨持續擴張。

在製造業六大產業中，三大產業PMI呈現擴張，分別是電子暨光學產業、電力暨機械設備產業與化學暨生技醫療產業。交通工具產業、基礎原物料產業與食品暨紡織產業則呈現緊縮。

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