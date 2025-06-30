〈財經週報-國營事業缺工〉AI應用需求大 4年內培育20萬人才

「AI應用規劃師」能力鑑定，已獲包括國泰金控在內的企業認可。（記者靳昌玲攝）

記者林菁樺／專題報導

經濟部推出「AI應用規劃師」鑑定，已逾500家企業認同。 （資料照）

AI人工智慧浪潮席捲全球，部分傳統人力可由AI替代，而職場上更需要善用AI工具。經濟部因應產業AI人才需求正快速成長，今年推出「AI應用規劃師」初級、中級能力鑑定，國內已有超過500家企業認同AI應用規劃師能力鑑定。

經濟部指出，政府推動成為人工智慧之島，依產業實務所需，培育百工百業AI專業人才，以強化各產業數位轉型與智慧升級能量，落實「AI產業化」、「產業AI化」目標。

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經濟部今年正式推出「AI應用規劃師」產業人才能力鑑定（iPAS），協助企業媒合所需的AI人才。AI應用規劃師可分為初級、中級兩種級別。經濟部產發署說明，初級AI應用規劃師1年辦理4次考試，在每年3、5、8、11月舉行；針對AI應用規劃議題有興趣，且願意投入參與者，並鼓勵學生跨領域學習AI應用，目的在擴大產業基礎型應用人才。

中級AI應用規劃師 年薪上看150萬

初級的考試重點包括AI、資料處理、機器學習、鑑別式和生成式AI基本概念以及在工作應用AI等，例如了解如何運用AI工具生產報表和分析文稿，可增加工作生產力。

而中級AI應用規劃師1年辦理2次考試，於5、11月舉行，須具備技術知識與能力，例如會演算法和設計物聯網架構等，針對企業導入AI進行評估與開發的實務人才，可提升企業內部的AI應用實務能力。

無論初級或中級都以電腦測驗為主（單選題），每科100分，該科達70分為及格。根據人力銀行調查市場行情，初級AI應用規劃師年薪約60萬至90萬元，中級則可達90萬至150萬元。

而「AI應用規劃師」是今年剛推出的iPAS認證，網路社群包括DCARD、THEADS等平台都有相關討論，多為考證有無必要、考試心得等。

製造業應用AI普及率 經部盼2028年達5成

其實，市場對AI技術認可百花齊放，目前已有超過500家企業認同經濟部推動的「AI應用規劃師」能力鑑定，從科技到汽車、壽險業都有，如聯發科（2454）、宏達電（2498）、矽品（2325）、台灣大哥大、遠雄人壽、國泰金控（2882）、裕隆汽車（2201）、全球人壽等企業。

根據經濟部統計，上半年已舉行的考試中，初級AI應用規劃師報考人數達4,458人，獲證者2,351人，獲證率約58.24%。中級AI應用規劃師則有588人報考，獲證者285人，獲證率約62.64%。

以獲證率來看約6成上下，證照仍具有一定鑑別度，經濟部也強調，不是只會用ChatGPT就是AI人才，希望2028年製造業應用AI普及率達5成，同時辦理AI課程，目標為4年內培育20萬名AI人才。

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