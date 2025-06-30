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〈財經週報-國營事業缺工〉2030年AI缺工40萬人 經部推培育計畫

2025/06/30 05:30

台灣2030年恐缺工40萬人，經濟部產業發展署啟動「AI新秀計畫」暨「AI菁英計畫」，每年培育2.5萬名具備「AI即戰力」的產業實作人才。（美聯社）台灣2030年恐缺工40萬人，經濟部產業發展署啟動「AI新秀計畫」暨「AI菁英計畫」，每年培育2.5萬名具備「AI即戰力」的產業實作人才。（美聯社）

記者廖家寧／專題報導

台灣放眼成就「AI（人工智慧）之島」，產業AI化趨勢下人才需求倍數成長，2030年恐面臨高達40萬人的缺工挑戰。為助攻產業轉型、人才升級，經濟部產業發展署今年啟動「AI新秀計畫」暨「AI菁英計畫」，目標是每年培育2.5萬名具備「AI即戰力」的產業實作人才，且為讓學員專注學習，課程完全免費並提供最高28萬元的生活補助。

產發署本月正式啟動「AI新秀計畫」，首次針對國內應屆畢業生（含僑外生）規劃為期1年的AI應用培訓課程，今年先與北科大、台北大學、成功大學以及虎尾科大等4所學校合作試辦，目標先培育150名AI新秀，大學或研究所畢業生（畢業2年內)）皆可報名參加，課程面向涵蓋金融管理、資訊安全、無人機、智慧醫療、智慧製造、資訊科技等，報名時間為6月底至7月初。

AI新秀計畫啟動 生活補助最高28萬

該計畫強調「學得會、用得上、留得住」，全程1年計畫分為3大核心階段，首先是產業專業訓練（4個月），讓學子建立各行業的背景先備知識，理解實務挑戰與應用需求，如果已是本科系畢業生則可免訓；第2階段是AI應用實作訓練（4個月），以模擬場域進行實地操作學習，強化AI應用實作能力；第3階段就是企業實習（4個月)，學員進入企業後接受實務訓練，運用AI技術解決實際問題。

產發署長邱求慧指出，該計畫最大亮點是受訓學生可領取最高達28萬元的生活補助，培訓課程完全免費，完成後還會協助學員媒合進入企業服務2年，立即接軌職場，所學不僅只有理論基礎，更是能立即落地的產業應用實力，「這不只是訓練計畫，而是人才升級的通道，也是產業轉型的助力」，未來第2波AI培訓計畫才會擴大至社會人士，包括在職者與待業或轉職者。

AI菁英計畫待通過 轉職擬提供最高16萬獎勵

另AI菁英計畫尚待公布，據悉仍待立法院經費核定後調整內容；計畫初版內容針對畢業2年以上的在職者與待業者提供AI應用訓練2個月的課程，透過工研院等法人場域實作強化AI實作能力，例如透過AI軟體結合產線實作，待業者則再加上4個月的企業實習；轉職者提供最高16萬元的獎勵金，在職者則不提供學習獎勵金。

為確保AI新秀計畫成效彰顯，產發署將進行結案驗收，蒐集企業與學員對培訓結果的滿意度，並追蹤學員就業狀況2年，也要求培訓單位建立培訓學員基本資料，提供經濟部建立人才資料庫。

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