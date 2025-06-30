〈財經週報-國營事業缺工〉少子化、科技業搶才 國營事業也缺工？

少子化及科技業搶才，經濟部油電糖水國營事業招考，報考人數年年下滑。 `（資料照）

記者林菁樺、陳梅英／專題報導

台銀2023年報考人數還有5,600人，2024年上半年不到2,000人。（記者靳昌玲攝）

公股事業窄門變寬了，近年國營事業面臨退休潮，錄取名額大幅增加，但國內少子化嚴重，加上科技業薪資具競爭力，報考國營事業人數變少，近5年中油、台電錄取率均由5%上升到15%、16%。而公股行庫近年也面臨科技業搶才、少子化問題，報考人數年年下滑，召募困境浮上檯面。

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國營事業報考人數年年下滑

一名國營事業高階主管感嘆，這幾年人力品質「嚴重下降」，不少新進員工可能是在補習班補習多年、不斷刷題，過去因錄取員額少，透過考試還可把關，甚至還有舞弊集團槍手代考事件出現，都顯示國營事業窄門不易擠進，只是近年競爭不如過去激烈。

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台電、中油鐵飯碗 報考人數腰斬

根據台電統計，2021年僱用人員報考人數超過2萬人，但今年剩下一半，只有1.1萬人報考，錄取名額則因退休潮而增加，由766人增至上千人，因此錄取率從5.66%上升至今年的15.59%。中油也是類似情況，錄取人數由672人大增至1,153人，但到考人數從1.1萬人降到6,997人，錄取率從5.7%升至16.48%，顯示國營事業窄門已不窄。

目前經濟部所屬國營事業起薪目標要拉到近4萬元，但該主管分析，與民間企業競爭，特別是與科技有關的化工材料、機電、機械等起薪很難競爭；而國營事業獎金、退場機制也較為僵化，升等牽涉到年資，而績效獎金更因差距不大，獎勵基層誘因有限，很多只是表面上平等，但起薪相較過去好，仍有助與民間競爭。

另，台銀、土銀等公股行庫近年也面臨科技業搶才、少子化問題，報考人數年年下滑。為此，台銀董事長凌忠嫄一上任即向財政部、人事行政總處提出優化員工福利方案，不但將年終獎金恢復至4.6個月，也希望爭取開辦員工持股信託、提高生育補助，與一銀等泛公股銀行齊頭。

台銀高層表示，台、土、輸銀為100%公股，過去員工福利比照國營事業，年終獎金最高僅4.4個月，但金融業競爭激烈，若無法提升員工福利，長期以往，很難吸引優秀人才。

根據統計，台銀2023年報考人數還有5,600人、去年降至3,600人、今年上半年不到2,000人；土銀近年報考高峰在2017年有3,277人，近2年也都不到2,000人，且新進人員報到率從2021年逾9成降至去年76%。

不用「賣肝」 公股行庫離職率低

「我們還算不錯，三商銀報考人數剩1,200個。」台銀主管說，即使泛公股銀行薪資較有彈性、福利較優，同樣面臨跟科技業搶人才的壓力。

不過，公股行庫「金飯碗」形象仍具一定吸引力，台銀去年非主管全時員工薪資中位數為116.9萬元，土銀更達137.6萬元。相較科技業被視為「賣肝行業」，對於重視穩定、規律生活與退休保障的求職者，公股銀行仍具吸引力，土銀近2年新進員工離職率也穩定壓至個位數。

一銀則針對具同業經驗的科技人才，依學經歷與專長核給待遇，提供穩定職涯發展、跨國輪調機會、優惠存款、退休制度、彈性工時及優於法規的假別與補貼，協助實現工作與生活平衡，以吸引金融科技人才。

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