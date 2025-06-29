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開發深層地熱 先培養台灣鑽井隊

2025/06/29 05:30

台灣環境工程學學者、中興大學環境工程系教授莊秉潔。（資料照）台灣環境工程學學者、中興大學環境工程系教授莊秉潔。（資料照）

〔記者蘇金鳳／專題報導〕台灣發電能源多數仰賴煤及天然氣，台灣環境工程學學者、中興大學環境工程系教授莊秉潔表示，綠能基載有生質能、地熱及小水力發電，生質能應該是首要發展；他建議，政府可培養台灣鑽井隊，除了開發深層地熱，還可將天然氣灌在地底下的儲集層，儲存可達半年，增加台灣能源安全。

生質能是利用生質物經過處理後產生的能源，莊秉潔指出，生質能雖然料源取得不易，如收集農民的廢稻梗或山林中的農林植物等，成本較高，一度成本約六、七元，但卻相當環保；至於深層地熱發電，莊秉潔說，是目前看起來發展潛力還不錯的綠能發電，第三則是小水力發電。

師法德國 天然氣存地底儲集層

莊秉潔指出，政府其實可配合地熱鑽井技術，擴大台灣地下儲窖，像鐵砧山及苗栗地底下有很多天然氣的儲集層，這些天然氣已開採完畢，可以將天然氣灌在裡面，非常安全，可存地底二○○○公尺以下，不怕空襲，德國大部分天然氣是存在地底下的儲槽，台灣也可師法德國。

不過，莊秉潔認為，有鑽井隊的中油公司是國營事業，有一些先天上限制，六個鑽機只有兩個鑽井隊，因薪資不高，找不到年輕人加入，他建議可師法菲律賓等國作法，逐步把國營鑽井隊變成民營鑽井隊，以更彈性薪資吸引年輕人加入，創造成為台灣的鑽井隊。

莊秉潔表示，如能好好培養台灣鑽井隊，除可做深層地熱，也可擴大地底天然儲集層，讓天然氣除了存在海邊的儲槽外，也可放在地底下的天然儲集層，時間可長達半年，增加台灣的能源安全。雖然一開始深層地熱鑽井一度成本為十元，但隨著鑽探能力提升，有機會降兩至三元。

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