霖園三太子賣內湖2廠辦》賣價＋租金收益 僅保值難大賺

北市內湖五期「V-Park」共有A、B、C三棟，上半年B、C兩棟合計約80億元，分別被不同企業整棟打包買走。（翻攝自Google Map)

平均年報酬率3％

〔記者徐義平／台北報導〕霖園集團「三太子」蔡鎮宇近期連賣北市內湖五期兩棟廠辦，商仲業者估算，表面上看來，寶豐隆買進三棟、賣掉兩棟，出售的兩棟價金加上未出售Ａ棟的租金收益，與當初買進三棟合計價金相當，但若考慮買賣的資本利得稅、養護費用與持有成本等，推估十多年報酬率僅約三成、平均年報酬率僅三％，這筆投資僅保值，很難大賺。

昔砸數百億 掃進北市指標房產

二○一○年「賣股分家」後，霖園集團「三太子」就將投資重心放在房地產，短短四年砸下逾三二○億元在北市掃進多筆指標房地產，包括西門町「阿曼TiT」一至五樓商場、內湖五期「V-Park園區」，以及敦南誠品大樓整棟產權。

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其中「阿曼TiT」商場是在二○一一年以二十八億元買進，二○一四年以三十九．五億元賣出。今年賣掉的「V-Park園區」Ｂ、Ｃ棟，早在二○一四年就委託商仲業者出售，期間一度轉為出租；二○一五年則將Ａ棟整棟租給雄獅旅遊，當時一年租金近九五○○萬元，推估十年來，租金收入將近十億元。

商仲業者指出，Ｂ、Ｃ棟合計成交總額約八十億元上下，若加計Ａ棟十年的租金收益，概略推算，與當初買進三棟的總價九十．九六億元相去不遠。

但有資深房產業者直言，即便帳面看似「買三棟賣兩棟還賺一棟」，但扣除買賣資本利得稅及養護費用，還有持有成本，實際獲利幅度並不大，頂多只能說是保值。

不過，蔡鎮宇手中較著名的房地產開發案是北市信義計畫區Ｄ五開發案及「敦南誠品大樓」都更案，前者為豪宅案「信義首席公館」，目前屋齡接近五年，根據實價網資訊，該豪宅案規劃四十七戶，已累積揭露十七戶。

「信義首席公館」最知名的成交資訊，是預售時二十五、二十六、二十七樓的頂樓樓中樓戶別，被創見束家以法人萬安科技名義砸十二．八億餘元買進，拆算每坪單價高達三二六萬元，創下當時豪宅成交最高單價；但也因為是特殊戶，至今實價網沒有揭露該筆交易資訊。另去年六月鴻海創辦人郭台銘家族也砸下六．二四億元買進八樓兩戶。

至於「敦南誠品大樓」都更案，將改建成地上三十二層的商用複合式大樓，預計規劃辦公室、商場及展演中心，該都更已動工興建。

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