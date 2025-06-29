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霖園三太子》蔡鎮宇連賣內湖2廠辦 進帳80億

2025/06/29 05:30

內湖五期「V-Park」小檔案（資料來源：各房產業者製表：記者徐義平 圖：翻攝自Google Map）內湖五期「V-Park」小檔案（資料來源：各房產業者製表：記者徐義平 圖：翻攝自Google Map）

〔記者徐義平／台北報導〕霖園集團「三太子」蔡鎮宇兩個月內連賣北市內湖五期兩棟廠辦，帳面合計回籠資金近八十億元。根據公開資訊觀測站公告，四月底，美好證券砸十七．九四億元買進「V-Park」Ｂ棟的三至七樓產權，實際上Ｂ棟其他的產權也被該證券業法人股東之一打包買走；商仲業者指出，Ｂ棟等同是同一組法人整棟買走，推估總額落在三十六至三十八億元間。

根據地籍資料，Ｂ棟其他產權的買家是法人創新宇宙，負責人同時也是美好證券法人股東美好一號的負責人，賣家則是寶豐隆興業，背後大股東就是蔡鎮宇；商仲業者指出，「V-Park」有Ａ、Ｂ、Ｃ等共三棟，是寶豐隆在二○一二年九月砸下九十．九六億元向上市建商華固建設全部買下。

早在今年二月底，統一超商就公告以四十三億元買進「V-Park」Ｃ棟，緊接著四月底又出現美好證券公告出手買下Ｂ棟。

不到2個月 每坪成交價漲逾1成

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析，觀察Ｂ、Ｃ棟的每坪成交單價，其中二月先賣掉的Ｃ棟，回推二樓以上的廠辦每坪單價約五十四萬元；四月賣掉的Ｂ棟，二樓以上每坪單價約五十九．八萬元，不到兩個月，每坪成交價上漲逾一成。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，這兩棟的買方出手目的，主要是當作企業總部使用，以目前北市核心辦公室行情、每坪動輒一○○萬元起跳，且市場供給稀缺，產權單一且完整的整棟商用不動產，自然吸引買家出手。

另從資產持有角度出發，即便長期空置大樓，缺乏租金收益支撐，但仍有保值效益，甚至有增值潛力，且目前投資環境詭譎多變，最大咖的買方壽險業者受制於不動產最低收益門檻限制，反而是自用買盤進場的時機點。

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