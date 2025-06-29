台美關稅談判》政院經貿辦：互惠互利原則下 逐步凝聚共識

美國高額對等關稅九十天暫緩期預定七月九日屆滿，行政院經貿談判辦公室昨指出，政府續與美方磋商，也在互惠互利原則下，逐步凝聚共識。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國高額對等關稅九十天暫緩期預定七月九日屆滿，美國總統川普表示，未來一週左右，會寄信告知其他國家將面臨的關稅稅率。對此，行政院經貿談判辦公室昨指出，政府續與美方磋商，也在互惠互利原則下，逐步凝聚共識。

經貿辦指出，行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮及相關部會持續與美方進行議題磋商及整體溝通，雙方在互惠互利原則下逐步凝聚共識，致力促進貿易平衡，並為台美產業與經濟發展創造更多機會。至於磋商細節，基於台美雙方默契，現階段仍不便向外界多做說明，未來若有相關進展，將再適時對外說明。

請繼續往下閱讀...

美國四月初宣布對等關稅新政後，台美四月十一日進行視訊會議，五月一日在華府舉行首輪實體磋商。我方總談判代表楊珍妮五月中旬赴韓國濟州島出席APEC貿易部長會議時，台美雙方也就談判進展交換意見；美國財政部長貝森特曾透露台灣向美方「提出非常好的提案」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法