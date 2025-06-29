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關稅大限倒數 川普：一週內通知各國稅率

2025/06/29 05:30

美國對等關稅90日暫緩期將在7月9日屆滿。美國總統川普表示，已與約4、5個國家達成協議，但無法與所有國家都達成協議，將在未來一週左右發函，告知各國關稅稅率。（美聯社）美國對等關稅90日暫緩期將在7月9日屆滿。美國總統川普表示，已與約4、5個國家達成協議，但無法與所有國家都達成協議，將在未來一週左右發函，告知各國關稅稅率。（美聯社）

美財長：若展現「誠意」 暫緩期或可延後

〔記者高嘉和／綜合報導〕美國高額對等關稅的九十日暫緩期將在七月九日屆滿。美國商務部長盧特尼克表示，若未及時達成協議，川普總統將直接發函告知貿易條件；川普也說，將在未來一週左右發函，告知各國將面臨的關稅稅率；美國財政部長貝森特則透露，正與十八個國家進行協商，目標最快九月一日前完成談判，似暗示只要展現誠意與美國洽談協議，暫緩期或可能延後。

目標9月1日前完成談判

川普表示，已與約四、五個國家達成協議，正與其他國家談判，但無法與所有國家都達成協議；貝森特指出，目標是與十至十二個主要貿易夥伴達成協議，目前已與英國簽署，並與中國達成共識；盧特尼克稱，將優先完成十大協議，並「適當歸類」各國；但白宮經濟顧問委員會主席米蘭表示，即使協議敲定，總關稅稅率不會大幅低於目前暫緩期實施的十％。

缺乏誠意國家 將面臨懲罰

韓聯社報導，南韓一位資深官員分析，白宮談判策略就是，在貿易談判中表現出「誠意」的國家，關稅暫緩期可能會獲得延長，但缺乏誠意的國家，將可能面臨某種形式的「懲罰」。

也有分析認為，川普四月「解放日」宣布對等關稅後，一度重創美股，標普五○○甚至瀕臨熊市風險，但隨著美股強力反彈，可能讓川普認為關稅施壓空間又變大了；另近幾月美國通膨與就業數據持續穩定，也可能讓他對關稅議題又轉向強硬立場。

分析師提醒，七月九日關稅談判大限倒數，但投資市場似乎已適應或忽略了有關貿易進展的風險；川普政府目前除了與英國正式簽署協議外，與中國、印度談判似乎也有明顯進展，但與日本、韓國、歐盟間談判卻是雜音不斷，加上川普行動難以預測，誰也無法確定接下來會發生什麼事。

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