法說會速報》宇隆液冷系統快接頭通過驗證 Q3出貨

精密零件加工廠宇隆總經理蔡銘東昨天在法說會表示，今年將是宇隆液冷快接頭業務的成長起飛期。（資料照，記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕精密零件加工廠宇隆（2233）總經理蔡銘東昨天在法說會表示，今年將是宇隆液冷快接頭業務的成長起飛期，輝達GB300伺服器液冷系統快接頭已通過客戶驗證，第三季將量產出貨、第四季貢獻營收。

至於自有品牌TUF ONE諧波減速機，則已拿下歐美客戶訂單，台中新廠將全力支應未來人形機器人所需產能，預計2026年出貨，會帶來明顯的貢獻。

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而e-bike輪轂馬達關鍵零件9月開始出貨，2026~2027年訂單相當不錯，可望帶動自行車零件營收比重從14%成長至18%，今年全年營運將維持在高檔水準。

佳必琪聚焦三主軸 拚今年獲利續創新高

〔記者方韋傑／台北報導〕連接解決方案供應商佳必琪（6197）聚焦AI、光通訊與市場拓展三大主軸，其中，AI應用已成為該公司營收主力，將持續強化與輝達、生態夥伴的合作力度，光通訊技術則積極切入歐洲與東南亞市場，未來幾季可望延續高成長動能，儘管面對關稅、匯率雙重壓力，全年目標續拚獲利新高峰。

佳必琪昨於法說會指出，今年第一季AI相關業績比重已達55%，第二季已成功將100G電信級光模組導入歐洲客戶，預計第三季起將持續推進美國與東北亞市場。此外，輝達GB300伺服器高速傳輸模組專案最快今年第四季起量產出貨。

面對第六代高速傳輸介面等高速應用需求提升，佳必琪啟動先進纜線互連架構布局，與美系晶片廠合作設計訊號均衡器設計，並與另一北美夥伴共同開發訊號重整器產品。也透過子公司鎖定高功率伺服器電源解決方案，進行伺服器內部空間的客製化設計。

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