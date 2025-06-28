晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

法說會速報》宇隆液冷系統快接頭通過驗證 Q3出貨

2025/06/28 05:30

精密零件加工廠宇隆總經理蔡銘東昨天在法說會表示，今年將是宇隆液冷快接頭業務的成長起飛期。（資料照，記者楊雅民攝）精密零件加工廠宇隆總經理蔡銘東昨天在法說會表示，今年將是宇隆液冷快接頭業務的成長起飛期。（資料照，記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕精密零件加工廠宇隆（2233）總經理蔡銘東昨天在法說會表示，今年將是宇隆液冷快接頭業務的成長起飛期，輝達GB300伺服器液冷系統快接頭已通過客戶驗證，第三季將量產出貨、第四季貢獻營收。

至於自有品牌TUF ONE諧波減速機，則已拿下歐美客戶訂單，台中新廠將全力支應未來人形機器人所需產能，預計2026年出貨，會帶來明顯的貢獻。

而e-bike輪轂馬達關鍵零件9月開始出貨，2026~2027年訂單相當不錯，可望帶動自行車零件營收比重從14%成長至18%，今年全年營運將維持在高檔水準。

佳必琪聚焦三主軸 拚今年獲利續創新高

〔記者方韋傑／台北報導〕連接解決方案供應商佳必琪（6197）聚焦AI、光通訊與市場拓展三大主軸，其中，AI應用已成為該公司營收主力，將持續強化與輝達、生態夥伴的合作力度，光通訊技術則積極切入歐洲與東南亞市場，未來幾季可望延續高成長動能，儘管面對關稅、匯率雙重壓力，全年目標續拚獲利新高峰。

佳必琪昨於法說會指出，今年第一季AI相關業績比重已達55%，第二季已成功將100G電信級光模組導入歐洲客戶，預計第三季起將持續推進美國與東北亞市場。此外，輝達GB300伺服器高速傳輸模組專案最快今年第四季起量產出貨。

面對第六代高速傳輸介面等高速應用需求提升，佳必琪啟動先進纜線互連架構布局，與美系晶片廠合作設計訊號均衡器設計，並與另一北美夥伴共同開發訊號重整器產品。也透過子公司鎖定高功率伺服器電源解決方案，進行伺服器內部空間的客製化設計。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財