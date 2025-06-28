財經青紅燈》詐騙侵蝕金融業基石

金融詐騙猖獗，民怨積累，根據內政部統計，今年5月單月遭詐騙金額達87億2967萬元。（中央社）

金融詐騙猖獗，國人被騙走的錢越來越多，更迅速累積龐大的民怨。根據內政部統計，今年5月單月遭詐騙金額達87億2967萬元，較上月的76億5244萬元，月增14.1%；面對節節攀升的詐騙案件，金融業除了強化防詐安全網，守護民眾財產外，更要成為打詐的先鋒部隊。

詐騙已成為「全民公敵」，幾乎是過街老鼠人人喊打的地步，因為金融詐騙不僅讓自身的財產受到損失，就連存放在銀行的存款，也可能遭到詐團騙取。

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近期，歹徒甚至還在太歲頭上動土，偽冒金管會保險局副局長的名義，邀請民眾加入LINE好友（或群組），並宣稱可分享專業投資情報等；從這點也可以看出，詐團已經到了無所不騙的地步，幾乎是亂槍打鳥的階段。

另根據統計，今年5月詐騙財損高達87億2967萬元；若從詐騙型態來看，屬於「假投資詐騙」的占比最大宗，今年5月為44.1億元，等於有超過一半是這類型的案件；「道高一尺、魔高一丈」，為了詐取民眾資金或財產，詐騙手法不斷翻新。

面對詐騙戰場，金融業可說是前線士兵，無論是識詐、堵詐、阻詐，都屬於最關鍵的環節，均有賴金融業通力合作；金融業更是民眾財產的守護者，只要小小疏忽，往往會成為破口，讓不肖歹徒搬走或騙走民眾辛苦賺來的資產。

詐團一點一滴侵蝕金融業的基石，面對層出不窮的金融詐騙，相關部會應與阻詐第一線的金融業緊密合作，且做為金融業的最強後盾，才能「魔高一尺、道高一丈」，應對越來越猖獗的詐騙戰爭。（王孟倫）

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