飆股幕後》獲利增強 滿手訂單 竹陞短線飆漲近5成

竹陞科技近期連8漲，本週一度衝上400元，創新天價。圖為竹陞科技董事長方泰又。（資料照，記者洪友芳攝）

記者洪友芳／特稿

半導體智慧化監控系統廠竹陞科技（6739）近期股價狂飆、連8漲，本週一度衝上400元，創新天價，短線累計漲幅近5成，因股價漲幅大而被列入處置股票，致使昨轉下跌21.5元、收369元，跌幅5.51%，但相較4月9日的159.5元波段低點，2個多月累積漲幅仍高達1.3倍。

竹陞近期多次達公布注意交易資訊標準，日前公告今年5月稅後淨利1400萬元，年增45%，每股稅後盈餘（EPS）0.59元，4月稅後淨利2600萬元，EPS達1.11元。累計今年前5月營收2.63億元、年增88.24%，稅後淨利1.02億元、年增1.68倍，EPS約4.4元，營收與獲利創同期新高。

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竹陞主要業務為智慧自動操作系統、遠程操控系統及製程數據採集系統，客戶以半導體業為主，占營收比重超過9成。受惠於AI、HPC（高效能運算）、HBM（高頻寬記憶體）帶動客戶持續擴產與產線升級，竹陞今年以來營運明顯增長，因在手訂單多，已規劃擴增新廠。

儘管大環境有關稅、新台幣升值等變數，法人仍看好竹陞下半年營運，受惠主要客戶在國內外持續擴廠，有助竹陞下半年營運表現將優於上半年。

從籌碼面來看，外資本月買超竹陞約821張，推升持股比提高到5.11%，較上月的1.2%顯著增加；投信則維持零買賣。不過，受到處置股票影響，外資本週雖連5買，但昨買超縮減到僅6張，顯示短線漲幅大，外資也縮手，值得投資人留意。

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