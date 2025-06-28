飆股幕後》迎接轉單 外資青睞 新盛力本週漲逾25%

新盛力登新天價。（取自業者官網）

記者歐宇祥／特稿

本週BBU（電池備援電力模組）供應鏈股價強勢，鋰離子電池模組廠新盛力（4931）也備受外資青睞，近期連三買，推升新盛力股價走高，惟昨日股價轉震盪、數度翻落平盤，高低震幅逾7%，終場小漲1.5元或1.46%、以104.5元作收，仍創新天價，成交量高達9萬張。新盛力本週股價大漲25.6%，若從去年11月初起漲點起算，則已大漲2倍。

新盛力產品的應用領域主要為不斷電電池備援系統、電動手工具、輕型電動載具三大領域。其中，因輝達GB系列伺服器架構開始導入BBU，帶動電池備援系統需求，未來數年電池備援系統需求將會有較大的成長。

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研調機構DIGITIMES指出，美國總統川普宣告對中國儲能電池將課徵高額關稅，已對中系供應鏈造成衝擊，台灣、南韓業者將迎轉單。新盛力表示，今年政經不確定性大增，營運有挑戰，將追求三大領域產品營收均衡，降低市場過度集中風險。

新盛力前5月累計營收為9.59億元、年增9%，除看好電池備援系統顯著成長外，電動手工具機需求維持穩健，而輕型電動載具產品市況壓抑已有一段時日，庫存去化有望逐步調整完成，歐美市場需求回暖，後市正向。

近期外資頗為青睞新盛力，昨外資買超1.1萬張、為連3買；近日新盛力當沖熱度也升溫，當沖成交占總體比重一度達80%，24日遭櫃買列為注意股後略微降溫，26日當沖成交占比為29%。

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