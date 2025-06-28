盤勢分析》外資空單逾5萬口 量能不出續整理

台股尾盤在台積電最後一盤拉抬下，加權股價指數向上拉升，終場收在22580.08點，上漲87.74點。（中央社）

美股四大指數全面收紅，帶動台股昨日開高，但在短線獲利了結賣壓出籠下，指數回到平盤上下震盪，尾盤在台積電（2330）最後一盤拉抬下，加權股價指數向上拉升，終場收在22580.08點，上漲87.74點，成交量約3716億元，收盤價創3月初以來新高。

三大法人昨合計買超206.76億元，外資買超333.73億元、投信買超25.83億元、自營商賣超152.8億元；外資台指期淨空單昨增加3893口，累積外資台指期淨空單高達5.26萬口。

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台新投顧副總黃文清表示，短線新台幣升值有助於資金挹注台股，尤其外資買超多在權值股上，帶動相關個股表現相對亮眼，但由於短線漲幅已大，指數出現高檔震盪，因此落後股出現補漲，如ASIC族群、製鞋、運動休閒等，預期下週有機會震盪盤堅，試圖再挑戰22700點。

元大投顧指出，台股進入年初套牢區後，獲利與解套賣壓同現，若欲上攻，量能將是關鍵。由於現階段追價意願不強，成交值沒有放大，適時整理在所難免。

群益期貨表示，技術面台股目前仍屬波段創高階段，短線在台股各均線逐漸多頭翻揚下，台股的拉回仍可以樂觀操作。（記者陳永吉）

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