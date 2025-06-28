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運價跌幅縮小 僅歐洲線上漲

2025/06/28 05:30

上海集裝箱出口運價指數（SCFI）連三跌，四大主要航線中，除歐洲線上漲外，其餘皆下跌。（資料照）上海集裝箱出口運價指數（SCFI）連三跌，四大主要航線中，除歐洲線上漲外，其餘皆下跌。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數連三跌！最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）下跌8.08點到1861.51點，跌幅縮小到0.43%。四大主要航線中，除歐洲線上漲外，其餘皆下跌，其中又以遠東到美東航線跌幅最高、達11.86%。

市場人士指出，因供給過多，造成運價持續下滑，對後市看法保守，下週美西線現貨市場報價每FEU（40呎櫃）為2100~2450美元，美東線每FEU為4100~4500美元，歐洲線每FEU為3100~3500美元。

最新一期運價中，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）為2030美元，較前一期上漲195美元，週漲幅10.62%；遠東到地中海每TEU為2985美元，下跌78美元，週跌幅2.54%；遠東到美西每FEU為2578美元，下跌194美元、跌幅6.99%；遠東到美東每FEU為4717美元，下跌635美元、跌幅11.86%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌4美元，跌幅0.86%。

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