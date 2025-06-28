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金寶加速新品投產 下半年穩定成長

2025/06/28 05:30

金寶總經理陳威昌昨天在法說會表示，由於新台幣升值，公司力拚今年營收持平於去年。（記者方韋傑攝）金寶總經理陳威昌昨天在法說會表示，由於新台幣升值，公司力拚今年營收持平於去年。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠金寶電子（2312）總經理陳威昌昨日在法說會上指出，全球市場挑戰持續升溫下，公司透過跨洲廠區部署與產品組合優化，同時加速新產品投產時程，為下半年營運穩定成長奠定基礎，儘管客戶第三季起態度轉趨保守，但目前未見訂單下修，在新台幣升值下，金寶全年營收仍將力求與去年相當。

亞洲布局完整 巴西聖保羅新廠也啟用

陳威昌說，目前金寶在亞洲布局完整，泰國共設有16座廠房，為公司最大生產基地，產能比重約占5成；菲律賓有7座廠房、產能占比約20%至25%；中國同樣保有7座廠房。此外，美洲除美國與墨西哥外，巴西也啟用聖保羅新廠，與原有的瑪瑙斯廠共同支援地區訂單。

至於對等關稅議題升溫，陳威昌表示，金寶已依不同地區生產成本與轉區費用提出完整方案給客戶評估。短期上，將優先在既有廠區內部擴充產能；中長期則考慮承租或興建新廠，應對貿易政策明朗後的需求變化。

新台幣大幅升值 毛利率受影響

此外，近期新台幣大幅升值，也為企業匯率避險與毛利率帶來壓力。金寶多數採購與出貨均以美元計價，雖能部分對沖匯率波動，但各地製造成本如薪資與管理費用仍以當地幣別為主，因此毛利率確實受到影響。金寶自年初以來積極調整曝險部位，採「借低存高」策略拉開利差空間，同時控制避險成本。

新產品方面，金寶固態硬碟已取得多家客戶認證，在泰國第16廠正式量產。直流快速充電樁預計明年上半年加入出貨行列，為金寶切入新能源市場的重要一步。伺服器業務則持續擴大，泰國廠生產4U整機（Level 10組裝等級），墨西哥廠則製造前端電路板（L2組裝階段），後續亦將推進至系統整合與附屬零件開發。

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