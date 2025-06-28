官我什麼事》中華電董座簡志誠︰台灣首顆主權衛星 年底發射

中華電信董事長簡志誠接受本報「官我什麼事」影音節目專訪，表示已與主要低軌衛星廠商談定獨家代理營運權，也談妥要引入台廠供應鏈，目的就是要打造國家衛星隊。（記者陳家睿攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣第一顆主權衛星將在年底發射、明年正式營運。中華電信董事長簡志誠接受本報「官我什麼事」影音節目專訪時指出，中華電信已與主要低軌衛星廠商談定獨家代理營運權，也談妥要引入台廠供應鏈，目的就是要打造國家衛星隊。

中華電布局海、地、星、空

強化網路韌性

中華電信近年來積極布局海（海纜）、地（固網寬頻、行動寬頻與微波通訊）、星（衛星軌道低於三萬六千公里以下的低、中軌道衛星）、空（衛星軌道高於三萬六千公里以上的同步軌道衛星），以強化網路韌性。

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簡志誠指出，太空的衛星布局競賽越來越白熱化，衛星計畫一定要提早布局、落地要快（要能落地應用）、涵蓋要全（高中低三軌）；衛星對台灣很重要，需要更多的衛星頻寬強化通訊韌性，但國際上眾多新興衛星使用Ka頻段，而這個頻段在台灣有一半以上是5G在用，亟需政府協助讓衛星可用頻寬最大化。

他說，在高軌衛星方面，目前除自有ST-2衛星、二○二三年啟動ST-2高軌衛星延續計畫，今年四月與美國衛星公司Astranis合作，引進第三代MicroGEO衛星，斥資近四十億元打造台灣首顆專屬通訊衛星。為什麼稱為主權衛星？主要是這顆衛星中華電信可自主掌控，並調配使用全頻，全權擁有與管理，目標在地震或地緣政治等不可預測情況下，維持通訊穩定、實現通訊安全自主化的目標；預計今年底發射，明年下半年提供服務。

打造衛星國家隊

助台廠加入供應鏈

簡志誠強調，中華電信與衛星廠商談合作的時候，除要求在台灣是獨家代理外，都會附帶談一件事情，就是台灣電子製造業發達，衛星終端設備可使用台廠設備，例如與OneWeb談合作，會要求台廠入網測試，台廠入網測試通過後，就可銷售到全球，也就是希望將台灣產業帶進衛星供應鏈，最終建構整個衛星生態圈，打造衛星國家隊。

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