晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

車市急凍傳產疲弱 5月景氣燈號退至綠燈

2025/06/28 05:30

最近一年國發會景氣燈號（資料來源︰國發會製表：記者吳欣恬 圖：中央社資料照）最近一年國發會景氣燈號（資料來源︰國發會製表：記者吳欣恬 圖：中央社資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕受到美國對等關稅政策的影響，汽車銷售量下滑，加上部分傳統貨品需求疲弱，國發會昨日公布五月景氣對策信號綜合判斷分數較上月減少兩分，燈號由黃紅燈轉呈綠燈。國發會表示，領先指標雖下滑，同時指標仍上升，顯示當前國內景氣仍屬穩定，但須密切關注後續變化。

國內景氣仍屬穩定

五月景氣對策信號綜合判斷分數為三十一分，較上月減少兩分，燈號轉呈綠燈，是去年三月後，暌違十三個月再次出現綠燈。九項構成項目中，批發零售及餐飲業營業額由紅燈轉呈綠燈，減少兩分，其餘八項燈號維持不變。

國發會經發處處長陳美菊說明，整體經濟情勢跟前一個月差異不大，批發、零售及餐飲業營業額雖有增加，但年增率從上個月○．七％放緩到○．一％，原因可能為美國關稅政策的不確定性，使國人對於購車趨於觀望，加上部分傳統貨品需求疲弱所致。她指出，每年五、六、七月通常是交車旺季，今年五月跟去年相比，汽車的掛牌數大減二十三．一％。

領先指標為連續四個月下滑，累計跌幅二．六二％；同時指標則是連續二十五個月上升，累計升幅十七．五六％。

國發會：AI需求與關稅 左右下半年經濟表現

陳美菊指出，領先指標下滑，比較多是信心面的構成項目，例如外銷訂單動向指數和製造業營業氣候測驗點比較明顯的下滑；其他實體面的經濟數據還是呈現不錯表現。

陳美菊表示，現在還不能判定景氣週期開始反轉或向下，因為不確定因素太多，包括美國關稅政策的不確定性、地緣政治的風險，以及上半年拉貨影響下半年出貨情形，加上AI需求的支撐力道也難預期，很多不確定因素，但現在景氣還是相當穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財