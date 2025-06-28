車市急凍傳產疲弱 5月景氣燈號退至綠燈

最近一年國發會景氣燈號（資料來源︰國發會製表：記者吳欣恬 圖：中央社資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕受到美國對等關稅政策的影響，汽車銷售量下滑，加上部分傳統貨品需求疲弱，國發會昨日公布五月景氣對策信號綜合判斷分數較上月減少兩分，燈號由黃紅燈轉呈綠燈。國發會表示，領先指標雖下滑，同時指標仍上升，顯示當前國內景氣仍屬穩定，但須密切關注後續變化。

國內景氣仍屬穩定

五月景氣對策信號綜合判斷分數為三十一分，較上月減少兩分，燈號轉呈綠燈，是去年三月後，暌違十三個月再次出現綠燈。九項構成項目中，批發零售及餐飲業營業額由紅燈轉呈綠燈，減少兩分，其餘八項燈號維持不變。

請繼續往下閱讀...

國發會經發處處長陳美菊說明，整體經濟情勢跟前一個月差異不大，批發、零售及餐飲業營業額雖有增加，但年增率從上個月○．七％放緩到○．一％，原因可能為美國關稅政策的不確定性，使國人對於購車趨於觀望，加上部分傳統貨品需求疲弱所致。她指出，每年五、六、七月通常是交車旺季，今年五月跟去年相比，汽車的掛牌數大減二十三．一％。

領先指標為連續四個月下滑，累計跌幅二．六二％；同時指標則是連續二十五個月上升，累計升幅十七．五六％。

國發會：AI需求與關稅 左右下半年經濟表現

陳美菊指出，領先指標下滑，比較多是信心面的構成項目，例如外銷訂單動向指數和製造業營業氣候測驗點比較明顯的下滑；其他實體面的經濟數據還是呈現不錯表現。

陳美菊表示，現在還不能判定景氣週期開始反轉或向下，因為不確定因素太多，包括美國關稅政策的不確定性、地緣政治的風險，以及上半年拉貨影響下半年出貨情形，加上AI需求的支撐力道也難預期，很多不確定因素，但現在景氣還是相當穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法