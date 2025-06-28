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美連39季蟬聯最大曝險國 國人續加碼美元資產

2025/06/28 05:30

中央銀行昨日公布二○二五年第一季國家風險統計，美國已連續三十九季穩居我國銀行海外最大曝險國，原長期居第二的中國遭盧森堡超車，退居第三。（中央社資料照）中央銀行昨日公布二○二五年第一季國家風險統計，美國已連續三十九季穩居我國銀行海外最大曝險國，原長期居第二的中國遭盧森堡超車，退居第三。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨日公布二○二五年第一季國家風險統計，美國已連續三十九季穩居我國銀行海外最大曝險國，原長期居第二的中國遭盧森堡超車，退居第三；央行分析，雖然川普二．○主張公平對等關稅，加上美國政府債務隱憂，投資人對美債風險有所警覺，首季公共部門減持美債約十九億美元，但國人對美國證券化商品、股票與基金仍有高度信心，且加碼投資。

國銀對中債權續下滑 遭盧森堡超車

央行統計，今年第一季本國銀行依直接交易對手基礎的外國債權餘額六一四○億美元、季增二．四三％，主因是對非銀行私人部門債權增加。

前三大曝險國出現排名變動，對美國債權增加三十．六九億美元至一八○○．六六億美元，季增一．七三％；對中國債權減少八．二億美元至四六一．一八億美元，遭盧森堡以四六一．二五億美元超越。

央行金檢處副處長謝人俊說，對美債權增加，主因是信託資產及證券化商品投資增溫；對中國則因經濟放緩，人行持續推行寬鬆貨幣政策，導致銀行間債券、金融債及海外分行授信縮減；另，盧森堡因為是國際基金註冊地，信託資產集中配置，加上歐元升值四．○三％有利因素助攻。

他指出，自二○一五年起，國銀對美債權已連續三十九季高於中國，差距在二○二三年六月突破千億美元後，第一季續擴至一三四○億美元，再創新高。

謝人俊表示，雖然川普主張公平對等關稅，加上美國政府債務隱憂，但國人對美國證券化商品、股票與基金仍有高度信心，並加碼投資；反觀中國，自二○二一年高峰的五九五億美元以來，國銀對中債權連三年下滑，第一季降至四六一億美元，美中曝險差距創下新高紀錄。

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