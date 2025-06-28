對等關稅出爐後恐反轉》學者：台幣應已接近高點

中央大學台經中心公布6月消費者信心指數。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕新台幣暌違三年多再見到二十八字頭，學者認為應該已接近高點，這個情況可能在七月對等關稅結果出爐後反轉。

示警強勢台幣 出口商恐出走

中央大學經濟系教授吳大任表示，新台幣強勢升值，毛利率偏低的廠商可能產生虧損，這時他們連訂單都不敢接，因為賣越多、賠越多；中長期來看，新台幣若維持強勢，出口商可能選擇出走，影響台灣的民間投資。另對等關稅暫緩期將在七月屆滿，預料台廠會面臨更高的關稅，他呼籲央行應出手維持匯率穩定，增加新台幣供給來緩解出口廠商的雙重壓力。

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吳大任認為，新台幣匯率「現在就算不是高點、應該也很接近高點」，因為關稅政策前的拉貨潮，使得台灣出口表現暢旺，意即出口商持有大量美元，造成新台幣有升值壓力，但這個情況可能在七月對等關稅結果出爐後反轉。

對於新台幣近期強勢升值，中央大學經濟系教授姚睿分析有四個因素。一，川普剛宣布對等關稅時，國內擔心台灣會被列入匯率操縱國名單，因此對新台幣升值產生強烈的預期，出現外匯需求；二，對等關稅暫緩九十天，近幾個月出口大增，月底出口商恐慌性拋匯。

三，川普政策反覆，投資人對美國公債產生疑慮，美國第一季外國直接投資銳減、企業也暫緩投資規劃，導致美元走弱、資金流出美國；四，現任美國聯準會主席鮑爾任期將於明年結束，市場擔心主席換人後將加速降息，導致美元更加弱勢。

中央大學台經中心昨也公布六月消費者信心指數，月減一．二三點來到六十三．七點，創逾一年新低，下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，顯示民眾對下半年景氣看法趨向悲觀。姚睿指出，這已是連續第四個月各分項指標全數下跌，這種現象並不常見，一次發生在二○一八年川普貿易戰一．○時，另一次則是二○二○年新冠疫情爆發時。

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