匯率關稅夾殺 傳產籲政府穩匯協助轉型

新台幣強勁升值，昨日早盤再見二十八字頭，工具機公會喊話，，盼政府出手協助，穩定匯率並提供金融支援。（中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕新台幣強勁升值，昨日早盤再見二十八字頭，讓國內工具機、鋼鐵等傳統產業大喊吃不消；工具機公會昨再度喊話，新台幣升值不僅壓縮出口報價的利潤空間，對於中小型外銷廠商造成極大經營壓力，且近期產業景氣相對低谷、關稅疊加等挑戰下，盼政府出手協助，穩定匯率並提供金融支援。

工具機公會指出，近期新台幣匯率快速升值，對出口導向為主的工具機產業帶來一定程度的壓力。公會強調，升值將壓縮出口報價的利潤空間，對處於產業低谷期的中小企業衝擊尤為明顯；而相對規模較大的業者，則因具備較完整的海外布局及避險機制，影響程度相對可控。

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工具機公會強調，工具機產業長期支撐台灣製造業的升級與出口動能，除匯率波動外，業界同時面臨著地緣政治、全球景氣放緩等多重挑戰。

公會呼籲政府，應持續關注中小企業面臨的經營壓力，適時提供穩定匯率與金融支援等措施，並在市場拓展、技術升級與人才培育等面向，給予產業更積極的協助，以提升抗匯率波動的能力，促進產業穩健轉型，共度景氣修正期。

鋼鐵業：匯率波動 較關稅嚴峻

中鋼、燁輝等鋼鐵業者也喊話，「匯率波動」較關稅還嚴峻，市場觀望氛圍太過濃厚，現在接單也沒有好價格，接下來只能等七月初關稅談判結果，盼下半年不確定因素消弭後，景氣可以逆轉；燁輝坦言，現在是「少虧為贏」，追量將損失慘重，盼政府還是要出手協助產業，否則機械加工等外銷為主的廠商恐將倒成一片。

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