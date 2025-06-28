晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

匯率關稅夾殺 傳產籲政府穩匯協助轉型

2025/06/28 05:30

新台幣強勁升值，昨日早盤再見二十八字頭，工具機公會喊話，，盼政府出手協助，穩定匯率並提供金融支援。（中央社資料照）新台幣強勁升值，昨日早盤再見二十八字頭，工具機公會喊話，，盼政府出手協助，穩定匯率並提供金融支援。（中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕新台幣強勁升值，昨日早盤再見二十八字頭，讓國內工具機、鋼鐵等傳統產業大喊吃不消；工具機公會昨再度喊話，新台幣升值不僅壓縮出口報價的利潤空間，對於中小型外銷廠商造成極大經營壓力，且近期產業景氣相對低谷、關稅疊加等挑戰下，盼政府出手協助，穩定匯率並提供金融支援。

工具機公會指出，近期新台幣匯率快速升值，對出口導向為主的工具機產業帶來一定程度的壓力。公會強調，升值將壓縮出口報價的利潤空間，對處於產業低谷期的中小企業衝擊尤為明顯；而相對規模較大的業者，則因具備較完整的海外布局及避險機制，影響程度相對可控。

工具機公會強調，工具機產業長期支撐台灣製造業的升級與出口動能，除匯率波動外，業界同時面臨著地緣政治、全球景氣放緩等多重挑戰。

公會呼籲政府，應持續關注中小企業面臨的經營壓力，適時提供穩定匯率與金融支援等措施，並在市場拓展、技術升級與人才培育等面向，給予產業更積極的協助，以提升抗匯率波動的能力，促進產業穩健轉型，共度景氣修正期。

鋼鐵業：匯率波動 較關稅嚴峻

中鋼、燁輝等鋼鐵業者也喊話，「匯率波動」較關稅還嚴峻，市場觀望氛圍太過濃厚，現在接單也沒有好價格，接下來只能等七月初關稅談判結果，盼下半年不確定因素消弭後，景氣可以逆轉；燁輝坦言，現在是「少虧為贏」，追量將損失慘重，盼政府還是要出手協助產業，否則機械加工等外銷為主的廠商恐將倒成一片。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財