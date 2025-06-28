台幣狂奔衝28元 央行尾盤扭轉升勢

新台幣兌美元匯率昨開盤直接升破29元整數大關，暌違三年多再見二十八「字頭」，收盤前半小時央行進場阻升，最終收29.18元，貶值1.5分，匯價結束連三升。（中央社資料照）

暌違3年再見28字頭

央行出手翻貶 終場收29.18元、貶值1.5分

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率昨日無視美元反彈，開盤直接升破二十九元整數大關，暌違三年多再見二十八「字頭」，午後升勢不減，一路猛踩油門，最高升抵二十八．八○四元，創下波段新高後，中央銀行終於出手，收盤前半小時，新台幣匯市瞬間豬羊變色，最終收在二十九．一八元，守住二十九元大關，終場貶值一．五分，匯價結束連三升，總成交量略降至二十五．四九億美元。

今年以來台幣強升12.34％ 居亞幣升幅之冠

根據央行統計，截至昨日下午四時，美元指數小幅反彈○．○一％、韓元重貶○．三三％、日圓拉回○．二九％、新加坡幣貶值○．一一％、新台幣貶○．○五％、人民幣貶○．○一％。累計本週新台幣升值三．四九角或一．二％，週線連三紅，今年以來新台幣匯價強升十二．三四％，在主要亞幣中升幅居冠。

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外匯交易員指出，央行尾盤大出手確實發揮一定嚇阻效果，在央行干預後，一個月期無本金交割遠期匯率（NDF）折價幅度出現收斂，顯示市場對新台幣升值預期也稍稍趨緩，且尾盤作價成本較小，也不易踩到美國財政部的匯率操縱紅線。

「目前仍看不到新台幣貶值的理由」，匯銀主管表示，央行昨日尾盤沒收的二角升幅恐怕會在下週再度「校正回歸」，新台幣升值趨勢不變，短線新台幣仍有機會再見二十八字頭。

過去一週因以伊停火，市場避險情緒降溫，美元由高檔滑落；聯準會（Fed）主席鮑爾釋出鴿派訊息，市場對於聯準會下半年降息預期升溫，在外資熱錢流入、出口商拋匯以及投信海外ETF贖回款匯回下，新台幣升勢猛烈。

展望後市，匯銀主管認為，市場已提前反映Fed下半年降息，接下來將檢視美國通膨、就業等各項數據；而上半年出口商拋匯動能強勁，主要受惠「對等關稅」延後的備貨潮，下半年出口動能是否還能維持，有待觀察；目前市場最大變數仍是台美關稅談判結果究竟如何，以及七月九日對等關稅豁免期結束後是否會延期。

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