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中國啤酒低價灌台 7/3起課臨時反傾銷稅

2025/06/28 05:30

中國產製啤酒大量低價進口來台，自7月3日起課徵臨時反傾銷稅，為期4個月。（記者田裕華攝）中國產製啤酒大量低價進口來台，自7月3日起課徵臨時反傾銷稅，為期4個月。（記者田裕華攝）

〔記者鄭琪芳、陳政宇／台北報導〕中國產製啤酒大量低價進口來台，財政部及經濟部初步認定有傾銷情事，且對國內產業造成實質損害，自七月三日起課徵臨時反傾銷稅，為期四個月，課徵稅率十三．一三％至六十四．一四％；財政部最快十月做成最後調查認定，決議是否正式課徵反傾銷稅。

民進黨多位立委與產業代表昨召開記者會，指出台灣已成為中國製啤酒出口的最大市場，今年首季進口占比逾七成，近五年中國啤酒累計輸台規模達新台幣一六○億元，已造成國產啤酒市占率下降二成、生產量減少一成五、產能利用率減少近三成，甚至導致廠商人力銳減。

財政部關稅稅率審議小組決議，初步認定中國涉案廠商均有傾銷事實，決定課徵臨時反傾銷稅。其中麒麟啤酒（珠海）課徵稅率十三．一三％；百威雪津啤酒、百威雪津（漳州）啤酒、百威（武漢）啤酒、百威東南銷售有限公司稅率三十三．八五％；其他製造商或出口商稅率六十四．一四％。

※飲酒過量，有害健康；未成年切勿飲酒※

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