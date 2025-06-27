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財經青紅燈》看誰敢砍租金補貼！

2025/06/27 05:30

藍白立委大刪中央預算，內政部日前函文各縣市政府，明年租金補貼將回復到過去中央與地方共同負擔，數百萬租補族應緊盯縣市首長，是否剋扣弱勢租補，將納稅人的血汗錢花在蚊子建設、面子宣傳。（資料照）藍白立委大刪中央預算，內政部日前函文各縣市政府，明年租金補貼將回復到過去中央與地方共同負擔，數百萬租補族應緊盯縣市首長，是否剋扣弱勢租補，將納稅人的血汗錢花在蚊子建設、面子宣傳。（資料照）

因應財劃法修法，內政部日前函文各縣市政府，明年租金補貼將回復到過去中央與地方共同負擔，引發藍營縣市長強烈反彈，什麼「神鬼都是你」、「刀都你在砍」、「沒能力倒貼中央」等抖音式的「竹篙套菜刀」政治語言盡出。假如明年租金補貼規模縮水，那是該痛罵中央政府小氣？還是該向這些多了數百億統籌分配款、卻斤斤計較弱勢族群租金補貼的縣市長討公道呢？

財劃法修法後，明年中央政府預算將受影響，以今年預算書設算，未來中央政府每年將減少3753億收入，而北市估增加416億、新北增374億、台中增262億，而高雄增245億、台南增163億，在六都中倒數；且台南增加金額還不如新竹市的210億、新竹縣的185億及彰化縣的181億，僅與花蓮的161億相當。

內政部日前發函各縣市政府，強調因財劃法通過，地方統籌分配款大幅增加，明年起300億中央擴大租金補貼經費，將依縣市財力由中央及地方共同負擔，地方需自籌10%至40%不等。若以租補核定最多戶的台中為例、自籌率30%推算，台中需自籌戶數推估逾4.8萬戶、自籌經費估近22億，但中央得補助超過11萬戶、補助經費超過50億。

盧市長砲打中央，稱「最近被砍32億一般性補助款、已無能力倒貼中央租補？」這難免令人質疑，那您增加的262億統籌分配款，是想花到哪裡去呢？侯市長批神鬼都是中央、蔣市長罵刀都你在砍，那雙北各增加3、4百億的統籌分配款是要打造那些「形象工程」呢？假如這些縣市長膽敢剋扣弱勢租補，將納稅人的血汗錢花在蚊子建設、面子宣傳等，數百萬租補族就該用選票讓他們滾蛋！（高嘉和）

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