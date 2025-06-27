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盤勢分析》降低持股水位 選低位階個股

2025/06/27 05:30

投顧業者表示，台股大盤接近22500點關卡，市場氣氛轉趨保守，建議往相對低位階族群選股。（中央社）投顧業者表示，台股大盤接近22500點關卡，市場氣氛轉趨保守，建議往相對低位階族群選股。（中央社）

AI教主輝達股價衝上歷史新高，費城半導體指數上漲0.95%，為台股多頭帶來支撐作用，台積電（2330）持續扮演穩盤要角，輝達執行長黃仁勳在股東會喊話看好機器人、自駕車，相關概念股昨日早盤走強，BBU備援電池模組持續展現吸金能力，另因新台幣強勁升值，帶動觀光、營建、食品、橡膠等族群轉強，反觀台積電設備股、AI概念股回檔休息，出口外銷股匯損壓力再現，加權指數終場小漲61.73點，收在22492.34點，成交量約3951億元。

三大法人昨合計買超179.5億元，其中外資買超327.4億元、投信賣超37.9億元、自營商賣超109.8億元；外資台指期淨空單昨增2972口，累積外資台指期淨空單高達4.87萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，台股高檔震盪，台積電暫時休息整理，權值股鴻海（2317）、廣達（2382）也在平盤上下震盪，接近22500點關卡，市場氣氛轉趨保守，未來要注意7月4日美國大而美法案是否通過，以及7月9日對等關稅發展，建議往相對低位階族群選股，包含網通、CPO以及儲能等，都是位階比較偏低的族群，持股水位保持5~6成，較有彈性操作空間，台積電接近前高以及1100元壓力區，應稍微謹慎看待。

統一證券指出，輝達股價與市值創新高，投資人對AI信心增加，惟川普的大而美法案及關稅豁免時間僅剩2週，外資淨空單仍高於4萬口，台幣升值對出口業壓力大，仍須留意7月之後公告營收及第二季財報的影響。（記者卓怡君）

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