股東會速報》三陽︰機車拚3年內全球年銷百萬輛

亞洲藏壽司昨召開股東會，亞洲藏壽司董事長西川健太郎表示，中國上海門市結束的決定，是為了防止擴大虧損，長期而言，整體獲利是正向的發展。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）董事長吳清源昨天在股東會時表示，去年適逢三陽創立70週年，在70年這一年，三陽創造了一個新的成績，二輪的機車年銷量突破70萬輛，三陽也將正式啟動3年內全球年銷量百萬輛的成長藍圖，經營團隊一定會克服萬難，達成這個目標。

三陽機車去年在台灣市占率達40.9%，將持續聚焦高性能節能引擎與中高階車款開發，提升產品競爭力，鞏固40%以上的市占率；海外市場將深耕歐美、非洲、中東、中國與東南亞等主要市場，預期外銷年增幅度可達10%以上。

請繼續往下閱讀...

四輪的汽車今年像「坐雲霄飛車一樣上上下下」，有關稅、貨物稅的衝擊，讓短時間想要買車的消費者稍微暫停一下等待，當然這部分會隨著時間降低疑慮，公司的經營，最不希望大起大落，代理的HYUNDAI汽車，今年訂下2萬3000輛的銷售目標，力拚連續6年正成長。

退出中國止血 藏壽司轉戰東南亞

〔記者楊雅民／台北報導〕亞洲藏壽司（2754）昨天召開股東會，全場股東最關注的議題正是亞洲藏壽司將結束上海門市的營運，退出中國市場，亞洲藏壽司董事長西川健太郎表示，上海門市結束營運是為了防止虧損擴大，中國市場目前不再繼續投資，將轉向東南亞等其他國家，進行市場評估。

對於日前證交所公告亞洲藏壽司員工平均薪資偏低，台灣面臨少子化缺工潮，恐對人力招募造成影響，西川健太郎指出，「公司計時員工比率高達88%，才會拉低平均薪資」，正職員工薪資在餐飲業是中上水準；至於缺工問題，公司除了積極輔導計時人員轉正職，亦同步僱用培育外籍生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法