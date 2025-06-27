投資主動式ETF的思考與選擇

德明財經科技大學校長李志宏。（李志宏提供）

◎李志宏

主管機關於二○二四年十二月二十五日正式開放主動式交易所交易基金（主動式ETF），以提升金融市場商品多元化，截至二○二五年五月底，已有三檔主動式ETF正式掛牌上市，且有多檔正緊鑼密鼓申請準備上市，投資人又增加了投資選項。若投資人想要藉由專業經理人積極選股選時創造更高的報酬，又希望能在市場交易時間隨時買進賣出，擁有日內流動性，並享有較透明資訊，每日可取得公開揭露投資組合的成分內容，主動式ETF即是可以考慮的選項。

不過，投資人在考慮選擇投資工具時，應先充分了解該投資工具的特性，就主動式ETF而言，其為主動積極操作，不同的主動式ETF有其特定操作方向與投資策略，以及風險屬性，投資人應考量自己的投資目的與風險胃納能力，選擇適合自己屬性的標的。以下將討論幾個考慮項目，可以做為評估選擇主動式ETF的重點與參考。

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首先，考慮單一主動式ETF，可能因主動積極選股選時的操作，提高了報酬率，但也可能因操作追求報酬而降低了分散風險的效果，所以評估單一主動式ETF應同時考慮可能報酬與風險的抵換效果。追蹤主動式ETF操作績效，可以觀察其過去的報酬與風險的表現，由於台灣主動式ETF才剛發行，觀察期短未必具代表性，但可以觀察負責操作的投資團隊過去的績效表現，或類似屬性的主動式共同基金的表現。

同時，因主動式ETF每日會揭露投資組合成分股，可以觀察其選擇或調整之成分股屬性及妥適性，評估其選股與選時能力。此外，除了評估單一主動式ETF外，投資人可能還要考慮主動式ETF在其資產配置中所扮演的角色，是否增加其投資組合報酬率的貢獻，亦或提高其資產配置分散風險的效果，還是兩者？投資人應評估選擇之主動式ETF之資產屬性與原有投資組合內資產之相關性，原則上相關性愈低愈好，且能貢獻增加整體投資組合的報酬。

投資成本將影響投資績效，投資人除了需考慮在次級市場買賣主動式ETF的交易成本（證券商手續費及證券交易稅）與ETF的經理費外，尚應了解主動式ETF積極主動調整成分股的交易成本，調整買賣周轉率愈高，所發生的交易成本愈高，若無法因周轉調整創造足夠的報酬率，所產生較高的交易成本，將侵蝕其報酬績效，因此操作周轉率與交易成本對績效的影響，亦是觀察評估的重點。

主動式ETF每日揭露其投資組合成分股之內容，投資人可以擁有較透明的資訊做為其投資選擇與決策，但也因如此，市場投資人皆能觀察操作投資團隊的投資策略與所調整的成分股標的，增加其他投資人的跟單及競爭，有可能可以增加市場的效率性，但也可能產生過度反應與修正，增加市場的波動，除非操作投資團隊具有操作優勢，其投資績效有可能受影響，投資人在選擇主動式ETF時，此點亦應納入考量。

主動式ETF可以在次級市場交易時間買賣，具備日內的流動性，能夠符合投資人需求且有優質的投資團隊，甚至有表現良好的績效，將能吸引投資人青睞與資金的投入，該檔ETF將有良好的流動性，有利於投資人的買賣進出與投資組合的調整，所以主動式ETF的市場流動性也是投資人應該納入觀察選擇的指標，同時也是買賣進出時的重要考慮因素，投資人不可忽略。

開放發行主動式ETF，增加資本市場的商品多元化，滿足投資人的投資與資產配置的需求，因此增加商品的創新及市場的廣度與深度。未來將有愈來愈多的主動式ETF發行上市，建立重要的選擇原則與指標，將有助於投資人的選擇與評估。 （作者李志宏，現任德明財經科技大學校長）

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