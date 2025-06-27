川普嗆讓鮑爾提前跛腳 美元指數大跌

不滿美國聯準會（Fed）主席鮑爾在降息方面動作遲緩，美國總統川普考慮在今年夏天就宣布接任鮑爾的人選，讓鮑爾提前「跛腳」。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕「華爾街日報」報導，由於美國聯準會（Fed）主席鮑爾在降息方面動作遲緩，令美國總統川普感到憤怒，他考慮在今年夏天就宣布接任鮑爾的人選，讓鮑爾提前「跛腳」。受此消息影響，週四美元指數跌至二○二二年四月以來最低。

考慮今夏宣布Fed主席繼任人選

報導說，最近幾週川普一直考慮在今年九月或十月挑選並宣布鮑爾的繼任者，但川普對鮑爾長期不滿，可能使他提前在今年夏天就宣布繼任人選。川普週三在荷蘭海牙舉行的北約（NATO）峰會記者會上透露：「有三、四個人選，幸運的是，鮑爾很快就要卸任了，因為我覺得他很糟糕。」

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知情人士透露，川普正在考慮的人選包括前Fed理事華爾許（Kevin Warsh）、白宮國家經濟委員會主席哈塞特、財長貝森特；其他競爭者包括Fed理事沃勒和前世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）。

鮑爾的任期到明年五月，依慣例，白宮在Fed主席任期結束前三至四個月才會宣布繼任者，若在今年夏天或秋天提前宣布，候任主席會像坐在後座發號施令的司機，影響投資人對利率走向的看法，形同讓鮑爾提前「跛腳」。

但提早宣布人選，可能會讓候任者陷入尷尬處境，若公開批評未來的Fed同事，將影響同事對人事案的支持，並被市場視為對川普阿諛奉承之輩；若為Fed的政策辯護，則將惹惱川普，可能還沒上任就要下台走人。

儘管川普一再要求鮑爾降息，鮑爾週三在聯邦參議院銀行委員會的聽證會上仍暗示不急於降息，並說他不預期美國將出現停滯性通膨，但Fed將會監控相關情勢。

針對川普的批評，鮑爾說：「在剩下的任期裡，我所想的只是讓經濟強勁、通膨得到控制，我想在這樣的局面下將Fed交接給繼任者，這是我唯一考慮的事。」

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