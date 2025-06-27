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打造非紅鏈 中部精密智慧新核心納無人機

2025/06/27 05:30

經濟部昨在行政院院會報告「中部精密智慧新核心推動方案」。（行政院提供）經濟部昨在行政院院會報告「中部精密智慧新核心推動方案」。（行政院提供）

台積、美光、漢翔引領 發展高附加價值產業

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會昨通過「中部精密智慧新核心推動方案」，經濟部表示，將依據中彰投雲現有產業基礎，打造新核心產業加持中部發展，加速矽光子光學設計及模組開發，以台積電、美光為雙核心，帶領先進晶片產業聚落與高階記憶體產業鏈，並以漢翔為中心，打造無人機非紅供應鏈。

卓揆在院會中指出，政府規劃透過「核心產業雙軸大轉型」、「現有核心再造新核心」及「運用法人驅動產業創新」三大策略，提升精密機械、半導體、光學等產業優勢，完善產業發展所需的生活機能，匯聚國內外人才，成為全球領先的精密智慧新重鎮。

經濟部產業發展署長邱求慧說明，將依在地產業特性規劃發展方向，台中為精密機械與智慧製造中心，將發展航太、無人機及半導體產業等高附加價值產業；彰化從金屬製品和車輛零組件產業聚落，擴大至提升生活品質相關產業，如自行車、運動器材及智慧水五金等；南投將結合大專院校發展高值化精緻農業；雲林則發展智慧養殖並拓展至食品加工。

對於核心再造部分，邱求慧說明，未來期盼打造光學產業，加速矽光子開發，半導體部分為雙核心，其一靠台積電帶動先進製程、先進封裝聚落，其二靠美光發展高階記憶體產業鏈；同時導入無人機核心產業，以漢翔為中心，打造無人機非紅供應鏈，鼓勵金屬加工業者升級為航太等級，並導入數位科技提升產銷效率，發展智慧農業。

由於嘉義已建置亞洲無人機AI創新應用研發中心，邱求慧說，中部地區為精密製造、金屬製品的產業聚落，盼透過方案鼓勵更多業者投入無人機產業，再配合嘉義產學研中心，共同打造互相支援的非紅產業鏈。

經濟部次長何晉滄表示，國發會與中部產業座談時，業者反映若要鼓勵他們成立控股公司，稅捐問題須先解決，經濟部將修正企業併購法，提供稅捐優惠抵減，增加誘因。

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