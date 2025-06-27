機械業哀鴻遍野 壽險業雙壓力大增

新台幣匯率強升，嚴重侵蝕機械業出口競爭力和獲利表現。（資料照）

〔記者林菁樺、王孟倫／台北報導〕新台幣匯率強升，機械公會理事長莊大立昨強調，機械業已是「哀鴻遍野」，且新台幣「獨走」，嚴重侵蝕機械業出口競爭力和獲利表現，盼政府適度拿捏；金管會昨也公布保險業最新五月損益統計，整體稅前損益及淨值雙雙顯著下滑，其中壽險業的鉅額虧損是拖累主因，新台幣強勁升值成為今年壽險業帳面損益最大壓力來源。

機械公會昨舉行「食品機械產業標準發布會」，莊大立談到匯率是嘆聲連連。他說，近年雖然新台幣有貶值，但是相較其他競爭對手如日本、韓國、歐洲、中國等，仍強勁非常多，對競爭力影響很大。

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他坦言，匯率短期大幅波動，除廠商來不及反應外，更重要是新台幣「獨走」，已有聽聞廠商接單虧本，因而暫不接單；機械公會、業者多年來不斷強調匯率對競爭力、獲利影響，就看政府怎麼去拿捏，政府應該知道業者的困境。

台灣包裝協會理事長郭豊標形容，新台幣急升已讓廠商血流成河，以出口為導向的台灣產業，新台幣升值就是虧錢在賣；百城機械總經理蔡承諺說，日圓相對貶值，加上中國機械產品打價格戰，台廠只能做好準備，因應外在衝擊。

金管會最新統計，國內二十餘家壽險業五月整體由盈轉虧，單月虧損破千億元大關，創下一○六六億元史上新高，單月帳面淨值也大減一八三一億元，且今年來外匯準備金蒸發二○○八億元，帳上可供沖抵匯損部位只剩一八八億元；官員坦言，若新台幣持續升值，壽險業半年報壓力將指數級增加。

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